Общество

Стоит опасаться вспыхнувшей в Прибалтике Африканской чумы свиней – Николай Романов

Псковской области стоит опасаться вспыхнувшей в Прибалтике Африканской чумы свиней, заявил министр сельского хозяйства региона Николай Романов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Опасаться этого нам всегда стоит. И мы опасаемся, концентрация поголовья свиней у нас очень высокая. Ветслужба работает постоянно, мы сейчас опять окружены. В Эстонии вспышка серьезная, в Белоруссии тоже», — сказал Николай Романов.

Он уточнил, что с этих двух стран болезнь могут принеси кабаны во время естественной миграции.

«Все службы должны прислушиваться к всем рекомендациям, чтобы не допустить вспышку у нас. Держим на контроле и находимся в постоянном напряжении», – добавил Николай Романов.