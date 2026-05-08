 
Общество

В Госдуме настаивают на включении всех банков в «белые списки»

0

В России необходимо расширить перечень банков, входящих в «белые списки», заявил «Известиям» депутат Госдумы (ГД) Анатолий Аксаков. Он сообщил о планах обратиться в Минцифры с предложением активизировать работу в этом направлении.

Отдельно, отметил депутат, планируется обсудить вопрос включения в «белые списки» небольших банков. С учетом геополитической ситуации, по словам Аксакова, решения в этой сфере должны приниматься оперативнее, пишут «Известия».

На фоне подготовки к празднованию Дня Победы в России усиливаются меры безопасности. В начале мая перебои мобильного интернета носили более кратковременный и прогнозируемый характер — операторы заранее предупреждали абонентов об ограничениях.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин отметил, что бизнесу необходима стабильная связь, поскольку через интернет проходят платежи, работают онлайн-кассы, логистика и доставка, документооборот, а также идет общение с клиентами. Как отмечают эксперты, если банк не включен в «белые списки», то при сбоях связи могут не проходить платежи через его инфраструктуру. Особенно это болезненно для небольших предприятий — торговли, общепита, доставки, аптек и сервисных компаний.
 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026