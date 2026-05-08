В Госдуме настаивают на включении всех банков в «белые списки»

В России необходимо расширить перечень банков, входящих в «белые списки», заявил «Известиям» депутат Госдумы (ГД) Анатолий Аксаков. Он сообщил о планах обратиться в Минцифры с предложением активизировать работу в этом направлении.

Отдельно, отметил депутат, планируется обсудить вопрос включения в «белые списки» небольших банков. С учетом геополитической ситуации, по словам Аксакова, решения в этой сфере должны приниматься оперативнее, пишут «Известия».

На фоне подготовки к празднованию Дня Победы в России усиливаются меры безопасности. В начале мая перебои мобильного интернета носили более кратковременный и прогнозируемый характер — операторы заранее предупреждали абонентов об ограничениях.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин отметил, что бизнесу необходима стабильная связь, поскольку через интернет проходят платежи, работают онлайн-кассы, логистика и доставка, документооборот, а также идет общение с клиентами. Как отмечают эксперты, если банк не включен в «белые списки», то при сбоях связи могут не проходить платежи через его инфраструктуру. Особенно это болезненно для небольших предприятий — торговли, общепита, доставки, аптек и сервисных компаний.

