Конкурс на лучшее содержание многоквартирных домов пройдёт в Великих Луках

Конкурс на лучшее содержание многоквартирных домов пройдёт в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Конкурс направлен на развитие инициативы жителей города в улучшении содержания, благоустройства и озеленения придомовых территорий, создание более комфортных условий проживания на территории муниципального образования «Город Великие Луки».

Участие в конкурсе могут принять все собственники и наниматели жилых помещений многоквартирных домов, расположенных на территории города Великие Луки.

Конкурс проводится в период с 20 августа по 19 сентября в четыре этапа:

первый этап – прием конкурсных материалов для участия в конкурсе с 20 августа по 8 сентября;

второй этап – рассмотрение и оценка конкурсных материалов конкурсной комиссией и составление списка претендентов на победу в конкурсе с 9 по 12 сентября;

третий этап – оценка на объекте достижения значения показателей, указанных в конкурсных материалах с 15 по 18 сентября;

четвертый этап – подведение итогов конкурса 19 сентября.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

«Лучший дом»;

«Лучший двор»;

«Лучший подъезд».

Участники конкурса могут предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки» (проспект Гагарина, дом 13) конкурсные материалы в срок до 8 сентября включительно.