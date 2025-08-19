Конкурс на лучшее содержание многоквартирных домов пройдёт в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Конкурс направлен на развитие инициативы жителей города в улучшении содержания, благоустройства и озеленения придомовых территорий, создание более комфортных условий проживания на территории муниципального образования «Город Великие Луки».
Участие в конкурсе могут принять все собственники и наниматели жилых помещений многоквартирных домов, расположенных на территории города Великие Луки.
Конкурс проводится в период с 20 августа по 19 сентября в четыре этапа:
Конкурс проводится в следующих номинациях:
Участники конкурса могут предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки» (проспект Гагарина, дом 13) конкурсные материалы в срок до 8 сентября включительно.