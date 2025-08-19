Общество

Татьяна Фомченкова: Идея отменить домашние задания может сыграть с нами очень злую шутку

Против отмены домашних заданий выступила директор гимназии имени Софьи Ковалевской города Великие Луки, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова. В беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) она заметила, что домашние задания необходимы, прежде всего, для закрепления пройденного в школе материала.

Накануне учебного года в публичном пространстве вновь развернулась дискуссия по поводу чрезмерной нагрузки на школьников. В очередной раз эту тему поднял председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер предложил радикальную идею - полностью отменить домашние задания, в том числе потому, что они превратились в «пустую трату времени» из-за новых технологий.

Как рассказала Татьяна Фомченкова, дети пользуются готовыми домашними заданиями и искусственным интеллектом, но делают это далеко не все. По ее мнению, вместо того, чтобы пойти по простому пути и настаивать на отмене домашних заданий, родителям лучше больше заниматься со своими детьми, приучать их к самостоятельной подготовке к урокам дома. Депутат опасается, что подобные инициативы могут сыграть плохую шутку как с учениками, так и их родителями.

«Обязательное закрепление пройденного материала должно быть дома: отработка орфограмм, примеров. Конечно, здесь есть две стороны медали. Они могут вставить буквы, написать даже сейчас сочинение, текст в искусственном интеллекте, но ведь это делают не все. Каждый учитель такие вещи проговаривает. Мы сейчас говорим об этом и с родителями, и с ребятами. Олимпиадники этим не пользуются, потому что ни одну олимпиаду, ни одно задание повышенной сложности, где нужно проявить творчество и интеллект, не спишешь. Чтобы ребёнку получить 100 баллов на ЕГЭ и гордиться своими достижениями, нужно умение работать самостоятельно. И я боюсь, что подобная инициатива, которая с радостью будет принята родителями и детьми, однажды сыграет с нами очень злую шутку. Я против этого», - сказала парламентарий.