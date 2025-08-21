Общество

Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова

В Псковской области до конца этой недели и в первую половину следующей ожидается сохранение прохладной погоды. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Дневные температуры будут составлять от +14 − +19 до +16 − +21 градуса. Прогнозируются кратковременные дожди различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы.

Ночные температуры в основном составят +4, +9, +5, +10 градусов, но в отдельные ночи при прояснениях возможно понижение температур до +2 - +7. Заморозки не ожидаются.

Будет дуть умеренный ветер восточных, северо-восточных направлений, в отдельные дни западный и северо-западный.

«Конечно, определенные процессы в природе уже происходят, и дыхание осени все-таки можно почувствовать. Возможно изменение погоды в сторону потепления, повышение температур в конце августа», - сообщает Тала Нещадимова.