Общество

День №1 на «Европе Плюс»: радиостанция отправит 12 слушателей на концерт Крида

22 августа — День №1 на самой популярной радиостанции страны. Его «Европа Плюс» проведёт вместе со слушателями, которые весь день будут получать подарки.

По итогам первого полугодия 2025-го «Европа Плюс» подтвердила статус лидера* российской индустрии. Согласно последним исследованиям компании Mediascope, каждый день к эфиру станции подключаются более 7,5 млн жителей крупных городов. Кроме того, «Европа Плюс» на вершине рейтинга по узнаваемости и доле рынка среди всех федеральных радиостанций.

В течение всего Дня №1 слушателей ждёт розыгрыш 12 путешествий на большой сольный концерт Егора Крида в Москве. Для победы достаточно первым дозвониться в эфир после специального сигнала по номеру +7 (495) 745 65 65. Победители «Европы Плюс» увидят выступление одного из самых востребованных артистов страны с самых лучших мест в Лужниках. Билеты на шоу, дорогу и проживание в отеле радиостанция №1 берёт на себя!

А уже в сентябре «Европа Плюс» устроит масштабный «Живой завтрак», уникальный проект, в котором «Бригада У» вместе десятками тысяч зрителей выйдет в эфир прямо со сцены крупнейшего ночного клуба страны. Гостей ждёт самое бодрящее утреннее шоу, выступления популярных артистов, вкуснейший кофе, тонны бутербродов, сэндвичей и круассанов — и всё это абсолютно бесплатно.

«И на этом сюрпризы не заканчиваются!» - отметили на радиостанции. Jason Derulo выступит в России при поддержке «Европы Плюс». Мировая звезда даст несколько концертов: 26 сентября исполнитель хитов Wiggle, Talk Dirty и Whatcha Say выступит на столичной «ЦСКА Арене», а 28 сентября — на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

«Лето на радиостанции №1 выдалось жарким: при поддержке “Европы Плюс” прошли громкие сольные концерты Akon в Москве и Сочи, а 10 слушателей радиостанции выиграли путешествие мечты на супершоу Lady Gaga в рамках мирового LIVE TOUR. В “Летнем У” разыграли электросамокат, сапборды и другие крутые призы. А уже в сентябре нас ждут “Живой Завтрак с Бригадой У” и концерт Jason Derulo. Дальше — больше!» - заявил директор эфира «Европы Плюс» Александр Энгельгард.

Слушайте Европу Плюс в Пскове на 102.1 FM.

*Mediascope, Radio Index — РОССИЯ 100К+, ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2025 г., Daily Reach, AQH Share, население 12+.

Реклама: ООО «Норд-Вест Проект». Erid: 2SDnjeWWESJ