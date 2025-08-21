Общество

Семья из Голландии обрела новый дом в Пскове

Мартин и Ник никогда прежде не были в России. На небольшом автофургоне они пересекли всю Европу, чтобы обрести новый дом в Пскове. С начала года в Россию перебралось почти две тысячи семей. Более семисот человек – в одну только Псковскую область. О том, почему отцу и сыну пришлось покинуть благополучную Голландию, рассказали в сюжете телеканала НТВ.

Скриншоты: НТВ

«Механизм приёма таких переселенцев у нас отработан до мелочей: буквально за руку мы сопровождаем иностранцев в службах региона, чтобы помочь быстро сформировать пакет документов для получения разрешения на временное пребывание в России», - прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Этот статус позволяет импатриантам даже без знания русского языка не только трудоустроиться, но и получать медицинские услуги по полису ОМС, уточнил глава региона.

«Для человека, оказавшегося в стране, где у него нет ни родных, ни друзей – это немало. Такое сопровождение предусмотрено благодаря решению нашего президента», - напомнил Михаил Ведерников.