Оклады бюджетников в Псковской области проиндексируют на 4,5% с 1 октября

С 1 октября должностные оклады работников бюджетной сферы Псковской области проиндексируют. Соответствующее постановление правительства области опубликовано на сайте нормативных правовых актов региона.
Правительство постановляет проиндексировать с 1 октября должностные оклады и ставки заработной платы работников бюджетной сферы Псковской области на 4,5%. Также необходимо своевременно привести в соответствие нормативные документы об оплате труда. Помимо этого, устанавливается правило округления окладов до целого рубля в сторону увеличения.
Напомним, что в России с 1 октября проиндексируют зарплаты для некоторых категорий государственных и муниципальных сотрудников, работников судебной системы и определенных бюджетников.