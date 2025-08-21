Псковcкая обл.
Общество

Овсище и все, все, все

22.08.2025 18:12|ПсковКомментариев: 0

Жители микрорайона Овсище 21 августа собрались в третьей школе, где состоялся честный и открытый разговор с представителями городских властей и застройщика, собирающегося возвести очередную многоэтажку. Местные рассказали, какие неудобства им доставит появление соседей, заодно прошлись по другим болевым точкам микрорайона. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своем репортаже отделила рациональные зерна от эмоциональных плевел. 

 

Мухи и новостройки

Ароматы краски и паркетного лака, пропитавшие школу №3 перед началом учебного года, как нельзя лучше подходили для создания атмосферы, соответствующей строительной теме встречи. Расположение актового зала, где она проходила, можно было точно установить по гулу, шедшему со второго этажа. Он смолк мгновенно, стоило взять микрофон в руки Григорию Стороненкову, депутату Псковской городской Думы, на чьем округе расположено Овсище. Тишина, в которой был слышен только голос народного избранника да звук крыльев мух, влетавших в открытое окно, сохранялась недолго. Как это почти всегда бывает на подобных сходах, конструктивная беседа в какой-то момент пошла на, мягко говоря, повышенных тонах. Наступила даже такая минута, когда показалось, что две женщины сойдутся в рукопашном. Одна отстаивала право своих детей на новую библиотеку, а другая свое желание сохранить парковку. Благо, спорящие располагались на разных концах зала, так что обошлось.

Решительный настрой жителей можно было сразу считать по фразочкам с мест, зазвучавшим, как только микрофон перешел к представителям застройщика: «Дружеская беседа им тут, что ли? Что они сидят?» Перевести это можно было как: «Они отбирают у нас парковку и делают это без уважения». Беседу и в самом деле сложно было назвать дружеской. Собравшихся раздражала уже сама форма подачи информации. Что уж говорить о содержании.

На улице Ижорского Батальона, застройщик «Оптима» уже заселил дом №41. И собирается строить рядом еще одну десятиэтажку. Сейчас идет ее проектирование, инвестсоглашение с правительством области уже подписано, участок передан в аренду. Ровно десять лет назад после публичных слушаний был утвержден проект планировки территории, по которому земля отводится под жилищное строительство. Еще одни публичные слушания с внесением корректировок состоялись в 2021 году, возражающих против такого назначения земли не нашлось и тогда. Помещение на первом этаже в новом доме строительная компания безвозмездно передаст городу под библиотеку. Сейчас она «квартирует» в школе, но та лопается от детей с районной пропиской — новостройки на улице Загородной, фактически, стоят по краю города, а юридически относятся к Псковскому району. Совсем недавно недоукомплектованная, со строительным бумом школа получила учеников с избытком и уже вынуждена переходить на работу в две смены. Освобождение помещений чуть снизит остроту этой проблемы. Но жители домов вокруг предполагаемой стройки заверяют, что она подкинет сложностей им.

По документам это не дорога и не зеленая зона, а пятно под застройку.

Новый дом встанет на месте проезда к домам в ЖК «Александрия» на улице Загородной. А жильцы дома №47 по Ижорского Батальона лишатся части своих зеленых насаждений и стихийной парковки под окнами.

Это, если коротко.

Но коротко не получилось. Управились едва за два часа, да и то разошлись больше из-за надвигавшейся ночи, чем из-за того, что каждый желающий высказал свою позицию.

То березка, то парковка

Главный инженер проекта Андрей Попов рассказал о его деталях. Новостройка впишется в новую городскую концепцию «двор без машин», для них выделят отдельное место, в стороне от детских площадок. Количество мест расчертят исходя из нормативного коэффициента 0,84 на каждую из 108 квартир.

Беда в том, что, когда в 2003 году заселялся соседний дом №47, коэффициент составлял 0,25, в соответствии с ним и построен двор. Но двадцать лет назад новоселов это не тревожило, под окнами располагалась платная парковка. Со временем она перестала работать, машины на ее месте жильцы нескольких домов теперь ставят просто так. Земля под ними — как раз часть участка под застройку. Но куда девать автомобили, если здесь появится дом? И в то же пятно попадают деревья под окнами, высаженные жильцами и превратившиеся в полноценную рощицу.

«Когда вы уберете эту парковку, куда все люди поставят машины? В какой «двор без машин»? Таким будет только новый. А все остальные дома? Мы же для всех хотим хорошо сделать? - вопрошала жительница сорок седьмого дома Анна Яковлева. - Сейчас парковка отгорожена густой стеной деревьев, это идеальное место для стоянки, которая востребована каждый день жителями домов, уже существующих в районе. Вы хотите интересы всех этих жителей перечеркнуть. «Двор без машин» — это идеальная концепция. Но какое решение вы предложите для уже имеющихся жителей?»

Твердокаменное решение пока только такое — застройщик оставит одну линию с березами и ивами. Остальные под снос.

Долго рядились на предмет того, когда утверждался проект планировки территории, и как так получилось, что нынешние возмущенные не приняли участия в обсуждении. В зале нашлись те, кто такое участие принимал.

«В 2021 году проходили публичные слушания, - рассказала Юлия Таникова с улицы Технической. - Перед ними я проверила карту, и на все, что мне не понравилось, отправила свои предложения в Гордуму. Потом пришла на слушания и высказалась по каждому пункту. Все могли сделать точно так же».

Юлия Таникова говорила со знанием дела. В том числе, ее стараниями рядом с домом, где живет семья, пустырь превратился в сквер Соколинка, хотя первоначально участок тоже отводили под застройку.

Узнав, что платная парковка была временной, а нынешняя стихийная вообще никакого статуса не имеет, жители стали требовать: «Дайте нам постоянную!» Рвались даже проголосовать против строительства дома.

Одни расстройства

«То, что план застройки существует, мы понимаем и принимаем, как данность, - послышался голос разума от Елены, еще одной жительницы дома №47. - Району необходима библиотека, да и третью школу надо разгрузить. Мы так много говорим о парковке, но скоро наши машины будут стоять там, где их поставили, потому что мы из микрорайона не выедем. Останется одна дорога по Алехина — Технической. Мы так долго ждали прямой выезд на Леона Поземского, а его все нет. Что там ивы — новые вырастим. А вот если случится что-то? Нас интересует вопрос безопасности микрорайона».

Место предполагаемого строительства.

Имела в виду Елена давно обещанную жителям реконструкцию улиц Алехина и Технической. Был уже готов проект, первую собирались расширить до четырех полос с запуском автобусного сообщения и прямым выездом на Леона Поземского, вторая превратилась бы в двухполосник. Но длительное общение с энергетиками по переносу их линии, стоящей близко к существующей дороге, поставило проект на паузу — сроки ушли, все допуски сгорели. По-прежнему нет конкретики по строительству улицы Банщикова, она должна пролечь как раз от Леона Поземского между городом и районными новостройками. А улицы Загородной, как таковой, вообще не существует. Дома на ней стоят, но дороги к ним нет, есть несколько городских междворовых проездов, которыми пользуются жители Овсища с районной пропиской. Один из них вот-вот закроет стройплощадка. На сходе явно очень не хватало представителей районной администрации.

Григорий Стороненков поднял и другие проблемы микрорайона. Он говорил о том, что Чертов ручей превратился в «речку-вонючку» из-за канализационных стоков от районных новостроек — подробно эпопея с попытками устранить вечную аварию расписана на его странице в соцсетях. Депутат напомнил, как недавно у нового пляжа на Великой тоже изливалась канализация. Упомянул нагрузку на школу и найденный выход в виде переезда библиотеки.

«Как можем, так и решаем проблемы, - честно сказал заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский. - Библиотека появится у города без копейки вложений, мы частному инвестору даем соцнагрузку».

Одна новостройка от того же инвестора здесь уже стоит.

Главный вопрос, который интересовал жителей: можно ли что-то сделать для учета их мнения теперь, когда стройка почти началась, и все бумаги подписаны? Виталий Сухинский предложил при координации депутата подготовить обращение в администрацию для новой корректировки проекта планировки территории. Жителям улицы Загородной он пообещал, что на следующей неделе во время встречи в районной администрации поднимет вопрос о создании альтернативного проезда к «Александрии» от отеля «Камелот». С жителями решили еще раз встретиться осенью для сверки часов.

«Философ сказал, что нет нерешаемых проблем – есть люди, которые не хотят их решать. Вы – самый живой, активный и «наступательный» округ, - похвалил собравшихся председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. - Давайте, вырабатывайте реальные решения. Мы все услышали, зафиксировали. После соберемся и расскажем, как будем двигаться вперёд. Берегите себя, мы вас очень любим».

Выработка компромиссного решения началась мгновенно после завершения встречи. Как только школьный зал опустел, Григорий Стороненков отправился на спорное место.

«Хорошо, что встреча состоялась, мы донесли все аспекты проблемы, - сказал депутат. - Считаю, что, имея полноту информации, администрация города и района выработают предложения, которые нивелировали бы все неудобства в связи со строительством дома».

Депутат еще долго общался с жителями в вечерних сумерках, пытаясь придумать вариант, который всем принес бы как можно меньше расстройства.

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
