Общество

Более тысячи детей Псковской области посетили занятия лектория «Санпросвет»

В Псковской области успешно завершен первый этап лектория «Санпросвет». Первый модуль проекта объединил семь экспертов Роспотребнадзора и 1 127 детей и подростков, получающих в эти дни оздоровление и отдых в летних лагерях «Алые паруса», «Звездный», «Стремительный» и «Камчатка», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Ребята узнали, как подготовиться к школе и какие санитарно-гигиенические правила необходимо соблюдать во время учебы. Подростки приняли участие в беседах о профилактических мерах против ВИЧ. Лекции прошли в формате живого общения и вызвали активный интерес юной аудитории, отметили организаторы. Экспертами выступили сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области и Центра гигиены и эпидемиологии.

«Для детей и подростков занятия прошли с 11 по 20 августа. И на этом лекторий «Санпросвет» не заканчивается! Впереди – встречи для взрослых, молодежи, людей "серебряного" возраста», - уточнили в управлении.

Взрослые примут участие в лекциях с 22 сентября по 3 октября и знают о том, как защитить себя и близких от гриппа, ОРВИ, ВИЧ.

Пожилые слушатели с 21 по 31 октября получат актуальные рекомендации по защите здоровья зимой и предотвращению заражения гриппом.

Встречи с экспертами для молодежи пройдут с 24 ноября по 5 декабря. Специалисты расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции, поделятся информацией о современных методах тестирования, развеют самые распространенные мифы о заболевании.

В Роспотребнадзоре напомнили, что лекторий запущен в рамках реализации коммуникационной стратегии «Санпросвет» федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)». В мероприятиях принимают участие эксперты ведомства и региональные партнеры, включая добровольческие и общественные организации, такие как «Волонтеры-медики», «Движение Первых» и другие.