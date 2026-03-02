В Пскове 80% родителей школьников одобряют запрет на использование мобильных телефонов на уроках — опрос

В российских школах действует запрет на использование смартфонов во время занятий даже в образовательных целях. В Пскове уровень поддержки этого решения родителями высок — 80% одобряют. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие родители и учителя из города. Опрос проводился с 2 по 25 февраля.

Интересно, что мужчины поддерживают запрет активнее женщин, а родители старше 40 лет — чаще более молодых матерей и отцов.

Противниками запрета выступили 10% родителей: «Запрет — не решение! Надо учить детей пользоваться интернетом в целях просвещения».

Среди учителей 88% полностью одобряют ограничение. Лишь 8% педагогов не поддержали запрет, аргументируя это тем, что гаджеты могут быть полезны: «Пользоваться смартфоном, когда нужно считать или находить справочной материал».