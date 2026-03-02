Фестиваль «Наставник не звание, наставник — призвание!» открылся в Пскове

Торжественное открытие фестиваля наставничества под названием «Наставник не звание, наставник — призвание!» состоялось в псковском Доме молодежи 2 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие собрало вместе наставников, учащихся, педагогов и ребят.

Открытие фестиваля началось с показа видеоролика, в котором представили живописные просторы России, а также моменты из жизни ребят и педагогов, занимающихся наставничеством.

С приветственным словом выступил врио министра образования Псковской области Александр Сорокин.

«Дорогие друзья, разрешите поздравить вас от всего сердца с этим замечательным праздником. Мы в этом году впервые отмечаем День наставника России, и действительно, введённый указом президента нашей страны в прошлом году, данный день объявлен именно для того, чтобы подчеркнуть всю важность наставничества. Потому что наставничество — действительно вещь, которая не сегодня и не вчера изобретена», - начал свое выступление Александр Сорокин.

Врио министра заметил, что наставник в жизни есть у каждого: «Для кого-то такими наставниками являются родители, для кого-то - старший брат или сестра, для кого-то - тренер, но очень важный проводник в профессиональной деятельности - это наставник в профессии, конечно. И, наверное, ни один сегодняшний педагог не может сказать о том, что его профессиональный успех, его профессиональная карьера когда-то не началась с примера, который он увидел перед своими глазами, может быть, ещё будучи за школьной партой, может быть, будучи практикантом, может быть, будучи молодым педагогом».

«Важность и значимость наставничества - не только в собственном саморазвитии, хотя это тоже очень важно. Она в том, что наставники сегодня дают новую профессиональную когорту новых профессионалов, которая составляет основу нашего образования. Дорогие друзья, уважаемые наставники, искренне поздравляю вас с этим днём. Желаю вам личного счастья, здоровья, ну и, конечно, профессиональных успехов. С праздником, коллеги», - заключил Александр Сорокин.

Фестиваль продолжится насыщенной программой, включающей панельные дискуссии и мастер-классы.

Участники смогут обсудить актуальные вопросы, принять участие в практических занятиях, которые начнутся сразу после открытия.