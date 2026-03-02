Фестиваль «Наставник не звание, наставник — призвание!» открылся в Пскове

Торжественное открытие фестиваля наставничества под названием «Наставник не звание, наставник — призвание!» состоялось в псковском Доме молодежи 2 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Мероприятие собрало вместе наставников, учащихся, педагогов и ребят.
Открытие фестиваля началось с показа видеоролика, в котором представили живописные просторы России, а также моменты из жизни ребят и педагогов, занимающихся наставничеством.
С приветственным словом выступил врио министра образования Псковской области Александр Сорокин.
Врио министра заметил, что наставник в жизни есть у каждого: «Для кого-то такими наставниками являются родители, для кого-то - старший брат или сестра, для кого-то - тренер, но очень важный проводник в профессиональной деятельности - это наставник в профессии, конечно. И, наверное, ни один сегодняшний педагог не может сказать о том, что его профессиональный успех, его профессиональная карьера когда-то не началась с примера, который он увидел перед своими глазами, может быть, ещё будучи за школьной партой, может быть, будучи практикантом, может быть, будучи молодым педагогом».
Фестиваль продолжится насыщенной программой, включающей панельные дискуссии и мастер-классы.
Участники смогут обсудить актуальные вопросы, принять участие в практических занятиях, которые начнутся сразу после открытия.