 
Общество

Поэт, писатель и художник Гарри Гордон ушел из жизни в 84 года

Поэт и прозаик, художник, сценарист Гарри Гордон ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщила его внучка Тася Тихонова.

«Сегодня из жизни ушел любимый дедушка, Гарри Борисович Гордон. Художник, поэт, писатель», - написала она на своей странице в Facebook*.

Гордон родился 12 июля 1941 года в Одессе. Он учился живописи в Одесском художественном училище, затем окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. Гордон известен как поэт и прозаик. Среди его поэтических произведений – книги «Темная комната», «Птичьи права»; прозаических - «Поздно. Темно. Далеко», «Пастух своих коров». Он также был автором сценария фильмов Александра Гордона «Пастух своих коров» и «Огни притона», пишет РИА Новости

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

