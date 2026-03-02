И. о. главврача Псковского центра психиатрии и наркологии назначена Юлия Шамова

Юлия Шамова назначена исполняющей обязанности главного врача Псковского клинического центра психиатрии и наркологии, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

Фото: Псковский центр психиатрии и наркологии

«Ранее занимая должность заместителя главного врача, Юлия Владимировна приступила к исполнению обязанностей временно, до завершения процедуры конкурсного отбора», - уточнили в Псковском клиническом центре психиатрии и наркологии.

Напомним, 27 февраля был последний рабочий день у главного врача Псковского клинического центра психиатрии и наркологии Михаила Миронова, занимавшего эту должность с октября 2021 года.