Общество

Дно вошел в подборку городов России с самыми короткими названиями

Шестнадцать городов в России имеют самое короткое название, среди них - Бор, Обь, Оса, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр, пишут РИА Новости.

«Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое короткое название (три символа) имеют города: Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя, Южа», - говорится в сообщении.