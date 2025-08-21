В МЧС Псковской области напомнили о мерах пожарной безопасности в бане

Бани — объекты повышенной пожарной опасности, требующие внимания к мерам пожарной безопасности, напомнили в МЧС России по Псковской области. Для частных бань нет обязательных требований по установке сигнализации и средств тушения, но огнетушитель и пожарный извещатель необходимы для безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.
Фото: МЧС Псковской области/ Telegram-канал
При нахождении в бане необходимо:
Также отмечается, что ремонт и кладку печей необходимо доверять специалистам.
Помимо этого, уходя из бани, необходимо убедиться, что все топливо прогорело, а возле печи нет тлеющих углей.