В МЧС Псковской области напомнили о мерах пожарной безопасности в бане

Бани — объекты повышенной пожарной опасности, требующие внимания к мерам пожарной безопасности, напомнили в МЧС России по Псковской области. Для частных бань нет обязательных требований по установке сигнализации и средств тушения, но огнетушитель и пожарный извещатель необходимы для безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Фото: МЧС Псковской области/ Telegram-канал

При нахождении в бане необходимо:

не допускать перекала печи;

ни в коем случае не применять для розжига печи бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, уголь;

не оставлять без присмотра топящуюся печь;

не поручать надзор за топкой печи детям;

не сушить вещи над печью.

Также отмечается, что ремонт и кладку печей необходимо доверять специалистам.

Помимо этого, уходя из бани, необходимо убедиться, что все топливо прогорело, а возле печи нет тлеющих углей.