Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
инфографика регистрируем ТОС
Псков летние террасы
выгодные условия кредитования бизнеса
вкусно и полезно плавленый сыр
День картофельного поля
о работе профсоюзных здравниц
нацпроект «Молодёжь и дети»
Задержание ректора ПсковГУ
Три кита успеха
МАФы Пскова и Великих Лук
Чем трактор лучше ламборджини
 
 
 
ещё Общество 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 25.08.2025 16:090 14 иностранцев получили в Пскове паспорта граждан России 25.08.2025 16:010 Грозы и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 26 августа 25.08.2025 16:000 «Беседка»: Как не попасть в беду на водоеме? ВИДЕО 25.08.2025 15:510 Технологию электронной подписи «Госключ» интегрировали в MAX 25.08.2025 15:230 Псковская область заняла 10 место в России по употреблению вина
 
 
 
Самое популярное 18.08.2025 14:203 Интерактив: Недоброе утро в общественном транспорте 18.08.2025 09:450 Уникальные темпы роста: о социально-экономическом развитии Великих Лук в первом полугодии. ЛОНГРИД 18.08.2025 10:490 Сбитая на переходе в Пскове девушка получила тяжелые травмы. ВИДЕО 24.08.2025 09:206 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю

25.08.2025 14:57|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей — источник информации, которому можно доверять, считает управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец. 

«С уверенностью могу сказать: нас с ПЛН связывают крепкие партнерские и порой даже по-настоящему дружеские отношения. С большим удовольствием принимаю приглашения журналистов Псковской Ленты Новостей и всегда рад пообщаться в студии. Причем тема может быть разная: прогнозы развития искусственного интеллекта или даже обсуждение спортивных событий. Атмосфера всегда теплая, вопросы живые, не шаблонные, с искрой настоящего интереса. Мы, в свою очередь, стараемся быть честными. Наши двери всегда открыты для команды ПЛН. Они часто становятся гостями на наших пресс-конференциях, бизнес-встречах и совместных мероприятиях с правительством. Каждое такое взаимодействие - это не просто информационный обмен, а настоящий диалог на равных. Глубокие вопросы и стремление разобраться в сути, желание донести до аудитории объективную и взвешенную картину. Я, как руководитель одного из крупнейших банков в регионе, постоянно держу руку на пульсе. Слежу за новостным полем, аналитикой и общественным мнением. И честно скажу, Псковская Лента Новостей - один из тех источников, которым я доверяю. Так что я искренне поздравляю наших медийных коллег из ПЛН с таким красивым юбилеем. Желаю еще больше интересных гостей в студии, горящих новостей и широченных охватов. С юбилеем!» - сказал Владимир Компаниец.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Смотрите также
22.04.2025 09:430 ПЛН-25. Миллениум

Смотрите также
23.05.2025 14:000 ПЛН-25. Вверх!

Смотрите также
04.07.2025 12:260 ПЛН-25. Три кита успеха

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 7 человек
Сюжет: ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю ПЛН-25. Вызовы для лидера Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой День в истории ПЛН. 21 августа День в истории ПЛН. 22 августа Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова День в истории ПЛН. 20 августа День в истории ПЛН. 19 августа День в истории ПЛН. 18 августа Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5 День в истории ПЛН. 14 августа Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов День в истории ПЛН. 12 августа День в истории ПЛН. 11 августа Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей  Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН  На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4 Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре  Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 Логотип ПЛН выложили из клубники Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН ПЛН-25. Три кита успеха Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2 Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!» Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей  Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!» Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове «Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!» Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1 Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН «Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая ПЛН-25. Вверх! Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая Кто придумал ПЛН? Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед «Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН» Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации «ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах» «Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН ПЛН-25. Миллениум Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия «ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах» Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер» Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны «История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM» Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса» Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса» Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН» Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН… Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН» ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям «Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова
25.08.2025, 16:150 СОБЫТИЕ: «Воевода Шуйский-2025» 25.08.2025, 16:130 «Курьера» мошенников из Белгородской области арестовали в Великих Луках 25.08.2025, 16:090 14 иностранцев получили в Пскове паспорта граждан России 25.08.2025, 16:010 Грозы и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 26 августа
25.08.2025, 16:000 «Беседка»: Как не попасть в беду на водоеме? ВИДЕО 25.08.2025, 15:510 Технологию электронной подписи «Госключ» интегрировали в MAX 25.08.2025, 15:370 Фестиваль «Стихирник» пройдет в третий раз в Пскове в конце августа 25.08.2025, 15:350 Фотофакт: Началось асфальтирование тротуаров в Новоржеве
25.08.2025, 15:230 Псковская область заняла 10 место в России по употреблению вина 25.08.2025, 15:190 Председатель и вице-спикер областного Собрания примут псковичей на этой неделе 25.08.2025, 15:080 Женщина на кроссовере повредила ограждение у вокзала в Пскове 25.08.2025, 15:070 Генпрокурор Краснов подал заявление на пост председателя Верховного суда
25.08.2025, 14:570 Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю 25.08.2025, 14:470 Завтрак отличника: Полезные бутерброды 25.08.2025, 14:430 За неделю на дорогах Псковской области остановили 38 пьяных водителей 25.08.2025, 14:350 Полиция проводит проверку по факту смерти водителя опрокинувшейся машины под Островом
25.08.2025, 14:330 «Дневной дозор»: Какие трудности испытывает рынок жилищного строительства? 25.08.2025, 14:250 Псковский координатор проекта «Навигаторы детства» приняла участие во всероссийском семинаре-совещании 25.08.2025, 14:120 Названа основная причина гибели людей на воде в Псковской области 25.08.2025, 14:030 Nissan «догнал» поворачивающий налево Renault в Пскове, пострадали женщина и ребенок
25.08.2025, 14:010 Двух пациентов в Пскове госпитализировали в стационар из-за укусов клещей 25.08.2025, 13:460 И сказка, и рынок: Молодёжь Святогорья о своём районе и о Пушкинском заповеднике 25.08.2025, 13:320 «Единая Россия» проведет неделю приёмов псковичей по вопросам правовой поддержки 25.08.2025, 13:210 Сергей Вострецов: ИИ — это не только вызов, но и шанс для российского рынка труда
25.08.2025, 13:130 Найдена пропавшая в Красногородском округе 18-летняя девушка в темно-синем платье 25.08.2025, 13:110 Порядка 1000 человек посетили псковский праздник «Воевода Шуйский-2025» 25.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Соглашение о честных выборах и проверка депутатов на адекватность 25.08.2025, 12:550 Заявки на конкурс лучших изобретателей Псковской области принимают до 10 ноября
25.08.2025, 12:540 Армен Мнацаканян: Цены на товары социальной значимости лучше не трогать 25.08.2025, 12:450 Иван Белугин и главврач порховской больницы привились от гриппа 25.08.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Как Псков готовится к осени? 25.08.2025, 12:300 Возгорание бани ликвидировали в великолукской деревне Крупышево
25.08.2025, 12:290 Рост смертности на водоемах отмечен в Псковской области — МЧС 25.08.2025, 12:150 «Постскриптум»: Соглашение о честных выборах и проверка депутатов на адекватность 25.08.2025, 12:050 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей 39 единиц оружия 25.08.2025, 12:030 Крупнейшую за два месяца вспышку зафиксировали на Солнце
25.08.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как не попасть в беду на водоеме? 25.08.2025, 11:570 В России на летнюю оздоровительную кампанию выделили более 62 млрд рублей 25.08.2025, 11:460 BMW опрокинулся на трассе Псков – Гдов, пострадал водитель 25.08.2025, 11:390 Библиотека имени Василёва в Пскове впервые приняла участие в акции «Ночь кино»
25.08.2025, 11:340 Огнеборцы ликвидировали возгорание грузового микроавтобуса в Невеле 25.08.2025, 11:270 «ГорДозор»: Как Псков готовится к осени? 25.08.2025, 11:170 Артиллерийский снаряд идентифицировали в великолукской деревне Кислово 25.08.2025, 11:050 В Псковской области стартует поквартирное информирование избирателей о выборах
25.08.2025, 11:010 Правительство выделит 2,5 миллиарда рублей на образовательные кредиты 25.08.2025, 10:540 Три человека пострадали при пожаре в псковском СНТ «Торошинка» 25.08.2025, 10:420 Благодаря псковскому УФСБ четверо россиян осуждены за организацию канала нелегальной миграции из Украины в РФ 25.08.2025, 10:310 Стало известно, что отпугивает зумеров в работе
25.08.2025, 10:210 ПЛН-25. Вызовы для лидера 25.08.2025, 10:210 Бронирования туров по РФ на Новый год начались в этом году за полгода 25.08.2025, 10:120 Мужчина погиб при пожаре на улице Киселева в Пскове 25.08.2025, 10:100 В Красногородском округе пропала 18-летняя девушка в темно-синем платье
25.08.2025, 10:050 «Беседка»: Как не попасть в беду на водоеме? 25.08.2025, 10:010 Минтруда РФ предлагает расширить список профессий для альтернативной гражданской службы 25.08.2025, 09:500 В связи с мощным потоком посетителей в Пушкинском заповеднике в дни золотой осени «отменят понедельники» 25.08.2025, 09:410 52% псковичей поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели – опрос
25.08.2025, 09:330 Россиян предупредили об изменениях в правилах оплаты труда 25.08.2025, 09:150 В Роспотребнадзор за лето поступило 14 жалоб на туроператоров 25.08.2025, 09:000 Без бумаг: выгодные условия кредитования бизнеса в ПСБ 25.08.2025, 08:400 Эксперты спрогнозировали дефляцию в России до конца сентября
25.08.2025, 08:200 Псковская область поднялась на 60 место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ 25.08.2025, 08:000 Преимущества занятий спортом с тренером назвал Георгий Пономарев 25.08.2025, 07:300 В Госдуму внесут проект о ежегодной выплате семьям с детьми к 1 сентября 25.08.2025, 07:000 Россияне смогут добровольно ограничивать доступ к опасному контенту
24.08.2025, 22:000 Оксана Федорова поделилась впечатлениями от выступления на Вечере вокальной музыки в Пскове 24.08.2025, 21:400 IV Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» назначен на декабрь 24.08.2025, 21:200 Скончался режиссер фильмов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Валерий Усков 24.08.2025, 21:000 Пять лет со дня основания отмечает Великолукский «Луки Парк»
24.08.2025, 20:400 В МЧС Псковской области напомнили о мерах пожарной безопасности в бане 24.08.2025, 20:200 Единые транспортные льготы предложили ввести для всех пенсионеров 24.08.2025, 20:000 Небольшое потепление прогнозируют в конце предстоящей недели на Северо-Западе России 24.08.2025, 19:400 Выпуск программы «100 мест, где поесть» из Пскова вышел в эфир 23 августа
24.08.2025, 19:200 На четырёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 25 августа 24.08.2025, 19:000 Псковская спортсменка окунулась в ледяные воды Приэльбрусья 24.08.2025, 18:400 Руководитель Псковского совета молодых литераторов покидает свой пост 24.08.2025, 18:200 Автомобиль врезался в забор на Вокзальной улице в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru