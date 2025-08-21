Общество

Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю

Псковская Лента Новостей — источник информации, которому можно доверять, считает управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

«С уверенностью могу сказать: нас с ПЛН связывают крепкие партнерские и порой даже по-настоящему дружеские отношения. С большим удовольствием принимаю приглашения журналистов Псковской Ленты Новостей и всегда рад пообщаться в студии. Причем тема может быть разная: прогнозы развития искусственного интеллекта или даже обсуждение спортивных событий. Атмосфера всегда теплая, вопросы живые, не шаблонные, с искрой настоящего интереса. Мы, в свою очередь, стараемся быть честными. Наши двери всегда открыты для команды ПЛН. Они часто становятся гостями на наших пресс-конференциях, бизнес-встречах и совместных мероприятиях с правительством. Каждое такое взаимодействие - это не просто информационный обмен, а настоящий диалог на равных. Глубокие вопросы и стремление разобраться в сути, желание донести до аудитории объективную и взвешенную картину. Я, как руководитель одного из крупнейших банков в регионе, постоянно держу руку на пульсе. Слежу за новостным полем, аналитикой и общественным мнением. И честно скажу, Псковская Лента Новостей - один из тех источников, которым я доверяю. Так что я искренне поздравляю наших медийных коллег из ПЛН с таким красивым юбилеем. Желаю еще больше интересных гостей в студии, горящих новостей и широченных охватов. С юбилеем!» - сказал Владимир Компаниец.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

