Псков летние террасы
Общество

ПЛН-25. Вызовы для лидера

25.08.2025 10:21|ПсковКомментариев: 0

Накануне своего 25-летия Псковская Лента Новостей продолжает серию публикаций о том, как в эту четверть века менялась наша жизнь, и какое отражение происходившие в обществе процессы находили на страницах ПЛН. В предыдущих статьях мы рассказали о первых пятнадцати годах в жизни ведущего регионального интернет-СМИ (2000-2005, 2005-2010, 2010-2015). Сегодня в центре внимания - наша четвертая пятилетка, 2015-2020 годы. К этому времени Псковская Лента Новостей подошла в качестве безусловного лидера среди региональных средств массовой информации. По всем основным показателям медиаметрии ПЛН опережала большинство конкурентов в 3-5, а то и более раз. За годы работы первое региональное интернет-СМИ снискало популярность у читателей, обрело высокую степень влиятельности и стало привлекательно для бизнеса - многочисленных рекламодателей и партнеров Псковской Ленты Новостей. Однако, как давно известно, сохранить лидирующее положение бывает сложнее, чем его обрести. Тем более, непросто это сделать в условиях перемен в общественно-политической жизни и возникновения многочисленных новых вызовов. Вот и для ПЛН во второй половине 2010-х наступил период серьезных испытаний.

 

Изменение политического климата

Те, кто ознакомился с прежними публикациями цикла, знают, что Псковская Лента Новостей появилась на свет на рубеже веков - это было время политической вольницы и едва ли не полной свободы СМИ. В 1990-е и начале 2000-х для журналистов фактически не существовало запретных тем, строгих табу и жестких законодательных ограничений. Однако постепенно ситуация стала меняться: по большому счету все 25 лет существования ПЛН продолжалось изменение политического климата. Уже в нулевые стало очевидно, что система отношений власти и общества, включая СМИ, становится иной. Именно тогда началось выстраивание «вертикали власти», происходила централизация, создавались контролирующие структуры, велась жесткая борьба с оппозицией, отменялись выборы, относительно независимые институты гражданского общества заменялись на созданные властью симулякры, вводились многочисленные ограничения, ужесточалось законодательство и т. д.

Изменения происходили не плавно - порой быстрее и заметнее, а в иные периоды, напротив, более медленно и не столь явно. После 2014 года все эти процессы в российской общественно-политической жизни ускорились. Апогея они достигли в 2020-е, с началом СВО, а в 2015-2020 годах в условиях «крымского консенсуса» в политике и на волне патриотического подъема в обществе власть с новой силой начала закручивать гайки, бороться с оппозицией, запрещать и ограничивать. То, что еще недавно казалось привычным, допустимым и вполне приемлемым, на глазах переставало таким быть. Эти процессы отразились на многих общественных институтах, в том числе на средствах массовой информации.

Для российских СМИ настали непростые времена. «Окно овертона» сузилось, иначе говоря, рамки допустимого в медиа, обществе и политике стали меньше. Относительный плюрализм прежних времен был забыт.

Если до этого совершенно нормальным являлось присутствие в эфире и на страницах периодических изданий различных мнений, то в середине 2010-х произошел переломный момент - по сути дела был введен запрет на инакомыслие, в большинстве изданий стала господствовать только одна точка зрения. Дело здесь не только в том, что многие редакции не отваживались давать слово тем, кто выступает против властей и придерживается иного мнения на происходящее в стране и мире; на самом деле таких людей, готовых публично и смело высказывать свою позицию, стало значительно меньше - если не сказать, что их, за редким исключением, не стало совсем. Оппозиционные политики, общественные деятели, крупные бизнесмены, которые еще недавно, ничего не боясь, высказывались в средствах массовой информации, стали избегать этого. У чиновников основным стал принцип «как бы чего не вышло», а раз так - лучше молчать и вовсе не контактировать с журналистами.

Многие редакции, особенно госСМИ, превратились в пропагандистские машины. В результате медиамир раскололся на два пропагандистских лагеря, где выступали только свои, «рукопожатные». Причем, это касалось находившихся по обе стороны воображаемых баррикад - как тех, кто выступал за власть, так и тех, кто топил за оппозицию, - к слову, ряд таких СМИ и журналистов в дальнейшем получили статус иноагентов, редакции были ликвидированы. Но это уже в следующей пятилетке.

Работа независимых изданий, не желавших заниматься пропагандой вместо журналистики (а ПЛН, безусловно, относится к их числу), всё больше напоминала ходьбу по минному полю. Многое из того, что раньше считалось точкой зрения или «оценочным суждением», стало преследоваться и караться по всей строгости административного и уголовного кодексов. Куда чаще чем прежде редакции приходилось сталкиваться с угрозами, происками недоброжелателей и попытками заставить наше издание молчать. Почувствовав, куда ветер дует, активизировались разного рода жалобщики, в том числе обладавшие на тот момент высоким статусом. Один из характерных примеров - резонансная история, как тогдашний депутат Госдумы Александр Васильев накатал заявление на имя министра внутренних дел РФ по факту публикации на портале ПЛН статьи «Популисты и иждивенцы у власти». Автора материала - ставшего в тот период частью нашей команды публициста, кандидата исторических наук Константина Калиниченко по этому доносу вызывали в органы, реально были возможны неприятности, однако обозреватель и редакция отстояли право писать то, что мы считаем необходимым, давать собственные оценки и называть вещи своими именами: глупое - глупым, нелепое - нелепым, а позорное - позорным.

Новый губернатор - новые подходы

На изменения, происходившие в соответствии с общероссийскими трендами, в Псковской области наложилась и региональная составляющая. Осенью 2017 года пост губернатора покинул Андрей Турчак, проработавший в этой должности более восьми лет. Его сменщиком стал назначенный президентом Михаил Ведерников.

Как давно известно, смена руководителей региона у нас - это всегда смена эпох. Так повелось, что губернатор - не просто высшее должностное лицо, а человек, который определяет всю конфигурацию региональной политической модели. Поэтому приход в Дом Советов нового руководителя означал наступление нового периода, а также нового стиля общения власти и СМИ.

И здесь следует отметить один из любопытных парадоксов властной вертикали. Несмотря на то, что на посту губернатора сменяют друг друга представители одной партии, преемственности даже в этом случае нет. Вот и в Псковской области на месте «проектов Турчака» в самых разных сферах, от экономики до культуры, появились новые - «проекты Ведерникова». И это притом, что экс-губернатор стал партийным лидером на федеральном уровне и представлял Псковскую область в Совете Федерации.

Особенность ситуации заключалась еще и в том, что впервые в новейшей истории на пост главы Псковской области пришел руководитель, ранее никак не связанный с регионом и местными элитами. С самого начала работы нового руководителя его управленческий стиль отличало дистанцирование от прежних региональных элит и смена подходов. Вместо прежней, по мнению властей, «ненормальной» византийской политической системы должна была появиться новая - «правильная» и простая. Выражаясь словами близкого к Дому Советов Telegram-канала, должны наступить политический штиль и стабильность. Влияние местных элит было минимизировано. Доминанта губернатора усилилась.

Полицентричность признана опасной и чуть ли не преступной. Есть черное и есть белое, никаких полутонов. Есть власть и ее вертикаль, есть системная оппозиция и есть несистемная, которую надо преследовать и уничтожать. Эти подходы касались как представителей региональных политических, бизнес- и прочих элит, так и общественных институтов, в том числе СМИ.

В этих условиях усилились ротационные процессы, что нашло отражение в результатах ежегодно проводимых ПЛН исследований и формирования рейтинга «100 самых влиятельных персон Псковской области».

Впервые такое исследование мы провели вместе с экспертным сообществом в 2018-м, сразу после губернаторских выборов, на которых уверенно победил врио губернатора Михаил Ведерников. Эта кампания была во многом отличной от тех, что проходили в регионе ранее - начиная с приезда команды технологов под руководством будущего вице-губернатора Александра Серавина (прежде такой практики не было) и заканчивая общим контролем власти над всем происходящим в ходе избирательной кампании, по итогам которой Михаил Ведерников набрал более 70 процентов голосов.

 

Как уже было сказано, практически сразу после выборов мы провели первое исследование - и уже тогда зафиксировали сход с общественно-политической сцены тех, кто пришел еще в 1990-е или начале нулевых. Именно они многие годы занимали ключевые посты в органах государственной исполнительной и законодательной власти Псковской области. Год за годом влияние представителей прежних региональной и муниципальной элит ослабевало. На первые роли вышли другие - политики, чиновники и общественники новой генерации. Псковский бизнес, до этого стремившийся в политику, предпочел уйти в тень. Теперь он почти не участвовал в выборах, старался минимизировать свои публичные контакты с властью и вообще пытался не «светиться» лишний раз. Если прежде крупные предприниматели и промышленники охотно занимались еще и общественно-политической деятельностью, многие из них имели депутатские корочки, возглавляли общественные организации, то с конца 2010-х таких примеров практически не осталось.

В целом количество самостоятельных людей, готовых публично высказывать свою точку зрения, не соглашаться с властью, даже критиковать ее и гнуть свою линию, в тот период значительно сократилось. Пришло время других людей, которые безоговорочно принимают предложенные правила игры, готовы работать в условиях выстроенной вертикали и жесткой подчиненности. Они не стремятся высказывать свою позицию, а выполняют спущенные сверху команды - если и выступают публично, то по отмашке и по согласованию с начальством.

Если раньше в Псковской области существовала более полицентричная модель, присутствовало много персон с различными точками зрения, то в последние годы региональная политика, общественный сектор, бизнес в этом смысле, образно говоря, скукожились.

Количество спикеров значительно уменьшилось. Ранее достаточно самостоятельный региональный парламент превратился в орган, придающий решениям областного правительства силу законов.

Таким образом, общий климат в политике и общественно-политической жизни стал в те годы иным, кроме того, серьезные изменения произошли в регионе, к тому же в середине 2010-х все мы столкнулись с ухудшением социально-экономического положения в стране - как сформулировал в 2016-м премьер-министр Дмитрий Медведев, «денег нет, но вы держитесь».

Всё это ощутили и рядовые граждане на своих кошельках, и деловые люди, ставшие банкротами (это коснулось в том числе тех, кто еще недавно считались ведущими псковскими предпринимателями - образно говоря, «владельцами заводов, газет, пароходов»), и бизнес в целом. В сложных условиях даже крупные федеральные компании и торговые сети начали экономить на многом, в том числе на рекламе. Что уж тут говорить про предпринимателей в небогатых регионах - таких, как Псковская область?! Денег на рекламном рынке стало меньше, часть из них стала уходить в стремительно развивающиеся новые медиа - всё это естественно отразилось на бюджетах редакций традиционных СМИ.

Псковский медиарынок: попытка №5

В региональном медиапространстве в те годы продолжали происходить многочисленные изменения. С одной стороны, губернатор Михаил Ведерников в отличие от своих предшественников уделял значительное внимание СМИ, понимая их важную роль и значение. Глава Псковской области активно взаимодействовал с редакциями и лично участвовал в проводимых его командой медиафорумах.

 

В период бурного развития социальных сетей и мессенджеров губернатор активно работал в этом направлении, его аккаунт в ныне запрещенной социальной сети в определенный период (с началом пандемии коронавируса в 2020-м) стал фактически основным источником оперативной информации, из которого жители области регулярно получали сведения о заболеваемости и принимаемых властями мерах). Можно сказать, что глава Псковской области показывал пример - как следствие, многие чиновники стали работать в данном направлении и тоже завели аккаунты в популярных соцсетях.

Что касается провластных СМИ, то в конце 2010-х команда нового губернатора предприняла очередную попытку перенастроить их работу.

Напомним, что подобные попытки предпринимали и предшественники Михаила Ведерникова. Однако госСМИ оставались неэффективными, работали непрофессионально, генерировали долги и постоянно требовали значительных финансовых средств без какой-либо видимой отдачи. Как следствие, популярностью у населения они не пользовались, рекламодатели в очередь не выстраивались, а федеральные издания вроде КП и АиФ собирались разорвать отношения с госмедиахолдингом, издававшим региональные выпуски некогда популярных газет. В этих условиях произошла смена руководства госмедиахолдинга Псковской области. Неожиданно для многих директором была назначена Ирина Федорова, до этого являвшаяся советником ректора ПсковГУ Натальи Ильиной (ныне арестованной по обвинению в мошенничестве) и отвечавшая в вузе за информполитику и связи с общественностью. Определенное время она совмещала работу в СМИ и университете. Напутствуя нового директора медиахолдинга, Михаил Ведерников подчеркивал: «Средства выделяются достаточно серьезные - есть все основания, чтобы структура холдинга была эффективной». Как водится, при реформе должна была произойти оптимизация, власти собирались провести в подконтрольном им медиахозяйстве процедуру санации, однако в итоге вместо сокращения расходов вышло наоборот - вкладывать в свои СМИ стали больше. Чтобы перенастроить их работу в этот период тасовались местные кадры и приглашались иногородние медиаменеджеры.

Отдельного упоминания заслуживает приехавший из-за пределов области на позицию советника губернатора по СМИ Антон Сергеев. Воспользовавшись слабостью местных управленцев и долгим отсутствием в администрации области «политического» вице-губернатора (вакансия возникла после отставки Николая Цветкова), г-н Сергеев ухитрился даже без высокого официального статуса получить бразды правления подконтрольными власти медийными активами. Правда, вместо того, чтобы развивать их, креативить, создавать качественный продукт, он в основном занимался другим. С упорством, достойным лучшего применения, чиновник начал вставлять палки в колеса неподконтрольным СМИ (ГТРК «Псков», ПЛН и другие), на каждом углу выдавая желаемое за действительное: мол, дни ведущего СМИ региона сочтены и скоро его не будет, и вообще не будет ничего - только один сплошной госмедиахолдинг - в Пскове, в Великих Луках (где с одной стороны развивался местный «медиахолдинг» и всё популярнее становилась ПЛН с ее великолукской вкладкой, а с другой стороны «зайти» в южную столицу пытались и «областники»), а также в районах. Местные газеты под предлогом повышения их эффективности были заведены под крышу госмедиахолдинга, что привело к крайне печальным последствиям для районок, утратившим тиражи и доверие читателей. В целом в этот период произошел крах многих печатных СМИ - одни как, например, отметившая в 2017-м свое 100-летие «Псковская правда», вовсе приказали долго жить. Другие, хоть и продолжают свое существование, похвастаться результатами не могут: популярностью у населения они не пользуются, тиражи падают, постоянно генерируемые убытки превышают все мыслимые пределы.

Что касается информационного продукта, то как и прежде в госмедиахолдинге шли по дороге, проторенной лидером, и в значительной мере повторяли то, что уже придумала ПЛН. Примеров такого эпигонства не счесть, комичнее других выглядели потуги скопировать наш радиопроект «Сообразим на троих», в рамках которого с 2017 года трио соведущих (директор медиахолдинга «Гражданская пресса» Максим Костиков, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и публицист, ныне главный редактор радио ПЛН FM Константин Калиниченко) в прямом эфире обсуждали с радиослушателями самое интересное и важное в общественно-политической жизни.

 

Наблюдая за набирающей популярность программой, госпропагандисты решили сделать так же: перед микрофонами в студии сели трое во главе с Антоном Сергеевым, собираясь еженедельно обсуждать важные события, но - не вышел каменный цветок. Не вызвавший большого интереса проект-подделка был закрыт практически сразу после того, как продемонстрировавшему свою неэффективность советнику указали на дверь, причем, не обошлось еще без предательства со стороны вчерашних соратников из госмедиахолдинга. Возможно, единственный положительный момент в этом недолгом периоде работы в Пскове заезжего медиаменеджера заключался в том, что с его подачи госпропагандисты пытались тянуться за лидером, копировали, повторяли, но хотя бы пытались что-то делать — например, развивать видеонаправление и выпускать новые радиопрограммы, пусть и занимаясь плагиатом. В определенный момент мы даже почувствовали конкуренцию, что на самом деле можно только приветствовать — конкуренция побуждает развиваться, не стоять на месте, становиться лучше. Вот и коллектив ПЛН активно развивал уже существующие проекты и работал в новых направлениях — прежде всего в социальных сетях и становившимся всё более популярном Telegram. Именно в этот период получили серьезное развитие проекты ПЛН-ТВ в видеоформате — такие, как «Истфакт», «Событие», опросы псковичей и т.д.

Рождение Рейтингомера

Как и прежде, Псковская Лента Новостей уделяла значительное внимание освещению политической жизни. Интернет-портал подробно информировал читателей о ходе избирательных кампаний, в том числе выборах депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания (2016 год), президента России и губернатора Псковской области (2018).

 

Журналисты ПЛН оперативно сообщали обо всем важном — будь то визиты политиков, партийные съезды и конференции, акции оппозиции и т. д. Наши обозреватели регулярно публиковали аналитические материалы. На радио и в общественном пресс-центре ПЛН регулярно проводились пресс-конференции, круглые столы и дебаты.

 

Несмотря ни на что, ПЛН предоставляла слово представителям различных политических сил и авторам с разной гражданской позицией. Как уже отмечалось ранее, делать это в тот период стало сложно и даже небезопасно – то, что прежде было вполне обычным, теперь могло привести к негативным последствиям, начиная с предупреждений ретивых чиновников о неприятностях, которые возникнут при приглашении на интервью того или иного политика, и заканчивая, например, резонансным «делом Светланы Прокопьевой» (Минюстом РФ признана иноагентом).

Как уже было сказано, в 2018-м совместно с экспертным сообществом ПЛН впервые провела большое исследование и опубликовала рейтинг 100 ведущих персон Псковской области. С тех пор проект реализуется ежегодно, неизменно вызывая интерес у читателей и широкий общественный резонанс. Этой работой ПЛН занимается чтобы зафиксировать происходящие изменения и сделать политику более открытой, публичной и понятной людям. Проект получил высокую оценку федеральных экспертов, в том числе ведущего российского исследовательского центра - Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), включившего «100 самых влиятельных псковичей» в число лучших и детально проработанных по итогам всероссийского конкурса аналитических проектов в сфере региональной политики.

А уже в 2019 году линейку аналитических проектов и разделов пополнил «Господин Рейтингомер». Появившийся как полушутливый и крайне субъективный проект, с течением времени он стал восприниматься сообществом Псковской области как эдакое зеркало, в котором отражаются все значимые события общественно-политической жизни. Проект существует до сих пор, строго по понедельникам забавный человечек начинает «разбор полетов» и раздает всем сестрам по серьгам. Он бесит чиновников, радует читателей, никого не оставляет равнодушным — и так каждую неделю уже шесть лет, начиная с 2019-го.

Как и прежде наше издание стремилось дать на своих страницах «полную картину жизни». Над этим ежедневно работал большой коллектив журналистов во главе с главредом Александром Савенко и его заместителем - выпускающим редактором Мариной Кулешовой.

 

Следование ранее выбранной стратегии развития первого регионального интернет-СМИ принесло результаты. В 2015-2020 годах ПЛН сохранила уверенное лидерство по всем основным показателям и доминирующее положение в медиапространстве региона. Более того, Псковская Лента Новостей сумела укрепить свои позиции и продолжила движение вперед: развитие получили многие уже существовавшие проекты и новые направления работы, в том числе в социальных сетях, на радио и в рамках интернет-ТВ. Общая аудитория ПЛН стабильно росла. Как и прежде ведущий интернет-портал не только освещал, но и оказывал заметное влияние на происходящие в регионе процессы. Всё это стало возможным благодаря профессиональной работе большой команды сотрудников, оперативности в подаче новостей, объективному освещению общественно-политических и социально-экономических процессов, а также активному взаимодействию редакции с аудиторией и использованию современных технологий продвижения контента.

Испытание коронавирусом

В 2020 году по всей планете разразилась пандемия коронавируса. Расхожим выражением стала фраза о том, что жизнь поделилась на «до» и «после» - и этот мир уже не будет прежним.

С одной стороны, COVID-19 изменил весь обычный уклад — власти вводили режим самоизоляции, принимали различные запреты и ограничения, запрещали проведение массовых мероприятий, привычным в то время стал дистанционный режим работы. Всё это, естественно, осложняло деятельность средств массовой информации. Проще говоря - как работать журналистам, если они никуда не могут ходить, и никаких массовых мероприятий не проводится?

 
С другой стороны, в условиях, когда люди сидели по домам, переходили на дистант, соблюдали различные ограничения, произошло изменение форм коммуникации и последовал бурный рост интернет-ресурсов, социальных сетей, мессенджеров. В частности, всё большей популярностью стали пользоваться Telegram-каналы, в том числе анонимные. На первом этапе они, в отличие от официально зарегистрированных СМИ не будучи ограниченными строгими законодательными рамками, были свободнее традиционных средств массовой информации и даже начали составлять им конкуренцию.

Однако далеко не все из них смогли работать в меняющихся условиях — большинство постепенно ушли в небытие. Что касается Telegram-каналов псковских провластных СМИ, то они продемонстрировали полное неумение работать в новых форматах и отсутствие хоть какого-то креатива.

Созданный в 2017-м Telegram-канал Псковской Ленты Новостей уже в 2020 году стал самым популярным и читаемым общественно-политическим каналом региональных СМИ Псковской области.

С тех пор «телега» ПЛН уверенно лидирует и намного опережает конкурентов по ключевым показателям: числу подписчиков, индексу цитирования, ежедневному и суммарному охвату аудитории и т.д. Telegram-канал ПЛН пользуется заслуженным вниманием и за пределами региона, постоянно попадая в обзоры и рейтинги лучших региональных политических каналов страны.

В целом в 2010-е происходило бурное развитие новых масс-медиа и социальных сетей. После так называемой, второй цифровой революции, благодаря все более глубокому проникновению компьютеров и интернета в повседневную жизнь людей стала происходить стремительная трансформация медиаресурсов и системное перераспределение каналов получения информации. В жизнь большинства прочно вошли социальные сети, интерактивные площадки и мессенджеры. Фактически «новые медиа» - это современный формат существования средств массовой информации, постоянно доступных на цифровых устройствах и подразумевающих активное участие пользователей в создании и распространении контента. Этот формат стал доступным в первую очередь благодаря смартфонам, которые стали привычным средством мобильной и оперативной коммуникации человека с окружающим миром.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что это была одна из самых сложных пятилеток в 25-летней истории ПЛН. Редакции пришлось пройти через серьезные испытания, дать ответы на многочисленные вызовы, связанные с изменениями политического климата, экономической ситуации, форм распространения информации в период ковидных ограничений и т. д. Было тяжело, но Псковская Лента Новостей выстояла, всё выдержала, не сломалась, не прогнулась и сохранила лидирующие позиции. Как наверняка знают наши постоянные читатели, один из основных принципов работы редакции звучит так: мы не за власть и не оппозицию, а работаем для своих читателей. Верность этому принципу ПЛН сохранила и в описываемый период. Редакция осталась открыта к сотрудничеству со всеми общественно-политическими силами, предоставляла возможность высказаться людям с абсолютно разными взглядами, не стала пропагандистским СМИ. В целом итоги этих пяти лет стали залогом дальнейшего устойчивого роста популярности Псковской Ленты Новостей и укрепления ее позиций в информационном пространстве региона. В качестве лидера ПЛН в 2020-м отметила свое 20-летие — правда, сделала это куда скромнее, чем можно было ожидать: в силу введенных ограничений и исходя из соображений обеспечения безопасности людей массовых праздничных мероприятий не проводилось. Но главное — Псковская Лента Новостей сохраняла верность принципам журналистики и доверие аудитории. Первое региональное интернет-СМИ вступало в третье десятилетие своей жизни — как и всё общество, еще не зная, какие события и радикальные изменения ждут нас в 2020-е. Впрочем, об этом периоде мы расскажем в заключительной части цикла статей, посвященных 25-летней истории ПЛН.

Окончание следует

ПЛН в телеграм
 

 
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
