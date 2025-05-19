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ПЛН-25. Вверх!

23.05.2025 14:00|ПсковКомментариев: 0

Накануне своего 25-летия Псковская Лента Новостей продолжает серию публикаций о том, как в первую четверть XXI века менялась наша жизнь, и какое отражение происходившие в обществе и политике процессы находили на страницах ПЛН. В первой статье мы обратились ко временам возникновения и становления первого регионального интернет-СМИ на рубеже веков. Сегодня в центре внимания — вторая «ударная пятилетка» (2005-2010), в ходе которой ПЛН обрела уверенное лидерство в информационном пространстве Псковской области, и в дальнейшем никому его уже не уступала.

 

Новая реальность

Середина нулевых — время серьезных перемен в российской политической жизни. В стране продолжалось выстраивание вертикали власти, федеральный центр стремился контролировать все основные процессы общественно-политической жизни и, образно говоря, «закручивал гайки». Применительно к выборам всё чаще стало звучать определение «управляемые»: с одной стороны, по-прежнему проводящиеся в условиях конкуренции, с другой — уже с отсечением лишних элементов и, как правило, с предсказуемыми результатами. А после произошедшего 1 сентября 2004-го теракта в Беслане Кремль под предлогом борьбы с экстремизмом и терроризмом отменил выборы глав субъектов РФ. Прошедшая в Псковской области в конце этого года избирательная кампания стала одной из последних в стране. По сути, это были последние конкурентные выборы губернатора Псковской области. Напомним, они прошли в два тура, по итогам голосования победителем стал экс-депутат Госдумы Михаил Кузнецов, опередивший действующего главу Евгения Михайлова.

В силу происходящих в стране изменений иным стал и политический ландшафт в регионах. У политических групп и бизнесменов, ранее активно участвовавших в политической жизни и претендовавших на выборные должности, при новых «правилах игры» отпала необходимость издавать собственные СМИ или вкладываться в пиар-кампании на страницах иных изданий. А как мы рассказывали в предыдущей публикации цикла, именно политическая конкуренция способствовала развитию медиарынка Псковской области и появлению новых СМИ в 1990-е и начале нулевых. Таким образом, в этот период перед редакциями возникли новые вызовы. В Псковской области на общефедеральную составляющую наложились и собственные особенности - изменения, обусловленные приходом к власти новой управленческой команды.

Разумеется, стоявшие перед редакциями вызовы и угрозы были связаны не только с наступлением иной политической реальности , но и с развитием технологий, компьютеризацией, возникновением новых медиа, набирающими популярность социальными сетями, изменением форм коммуникации и распространения информации. В этих условиях одни СМИ теряли позиции и даже прекращали существование — причем, эта тенденция коснулась не только созданных под выборы, по сути, агитационно-пропагандистских изданий, но и тех, что существовали на протяжении многих лет и ранее занимали ведущие позиции. Так, например, во второй половине 2000-х была закрыта некогда очень популярная и влиятельная газета «Новости Пскова» - детище мэтра псковской журналистики Владлена Смирнова. Другие СМИ, которые шагали в ногу со временем, напротив, сумели укрепить позиции и стать лидерами. Именно это произошло с ПЛН, для которой в середине нулевых закончился период становления и взросления.

После губернаторских выборов-2004 и смены областного руководства интернет-портал перестал быть оппозиционным ресурсом и стал более взвешенным в своих оценках происходящего. Псковская Лента Новостей начала освещать более широкий спектр тем — от новостей культуры и спорта до острых социальных проблем и политической жизни.

Подтверждением тому — архивные публикации тех лет, в которых в соответствии с известным слоганом ПЛН уже представлена «полная картина жизни» — от обзора театральной афиши до информации о массовом митинге против монетизации льгот в центре Пскова в самом начале 2005 года, от репортажа о футбольном матче до «разбора полетов» амбициозного псковского мэра Михаила Хоронена, мечтавшего занять губернаторский трон, но в итоге оставшегося без кресла градоначальника. Политические войны постепенно сходили на нет, но проявления противостояния губернатора и мэров Пскова и Великих Лук всё еще оставались важными событиями того времени. Кстати, именно тогда Псковская городская Дума приняла решение отказаться от прямых выборов градоначальника, а затем состоялся инициированный «Яблоком» референдум по вопросу организации МСУ в Пскове — сейчас подобное и не представить: никто просто не даст проводить подобное волеизъявление граждан. А в 2006 году референдум прошел, но был признан несостоявшимся из-за крайне низкой явки— 8 процентов при минимальной планке в 50%.

Псковская Лента Новостей — это серьезно

Если на первом этапе существования интернет-издания его работу обеспечивали всего несколько журналистов, в том числе из партнерских СМИ, то с середины нулевых ПЛН — это уже достаточно большой коллектив, в который входили как сотрудники редакции, так и внештатные авторы. Их работой руководили известные псковские профессионалы Алексей Голубев и Дарья Пасечник. С 2006 года во главе ПЛН встала новая команда, ведомая главредом - экс-обозревателем «Псковской губернии» Александром Машкариным и выпускающим редактором Мариной Кулешовой, известной по работе в региональных и федеральных СМИ.

Костяк команды ПЛН в 2006-2009 годах. Слева направо: корреспондент Ольга Нефедова, главный редактор Александр Машкарин, выпускающий редактор Марина Кулешова и корреспондент Татьяна Борозденкова (Иванова)

Коллективу редакции было очевидно: тот, кто сумеет лучше соответствовать происходящим переменам, запросу читательской аудитории на всестороннюю, оперативную и достоверную информацию — тот и станет лидером (здесь следует отметить, что в первой половине нулевых близкое к команде действующего губернатора информагентство ПАИ временами обгоняло ПЛН по показателям посещаемости — однако уже со второй половины 2000-х Псковская Лента Новостей стала единоличным лидером).

Названные выше факторы предопределили дальнейшее движение ПЛН на пути к созданию полноценного интернет-портала, где, как в Греции, «есть всё» - от коротенькой информации до серьезных статей, и представлена вся палитра: не только политика, но и культура, экономика, городская жизнь, социальные проблемы.

Год от года всё шире становился круг авторов, сотрудничавших с ПЛН. В их числе многие известные псковские журналисты, писатели, публицисты - лауреат журналистской премии СеЗаМ и премии общественно-политической журналистики «Власть №4» Александр Донецкий, публицист, автор нескольких книг Юрий Моисеенко, обозреватель, кинематографист, выпускник ВГИКа Михаил Ермоленко, кандидат философских наук Константин Шморага, политик и журналист Лев Шлосберг (в 2020-е решением Минюста внесен в реестр иностранных агентов), писатель из Великих Лук, победитель различных литературных конкурсов Андрей Канавщиков и многие другие.

В своей работе редакция была тесно связана с другими СМИ, входящими в медиахолдинг «Гражданская пресса» («МК в Пскове и Великих Луках», Центр деловой информации Псковской области и др.). В те годы были реализованы первые совместные проекты — такие, например, как серия «интервью без компромиссов» под общим названием «Перейдем на личности»: с известными региональными политиками и бизнесменами беседовал на тот момент главный редактор регионального выпуска «МК» Александр Савенко.

Как итог — в этот период читатели четко уяснили: ПЛН — это серьезно, ей можно доверять, здесь освещаются все стороны жизни. При этом созданная в период конкурентных выборов, реальной политической борьбы и острых публичных конфликтов, ПЛН продолжала уделять значительное внимание общественно-политической жизни. Весьма показателен в этом отношении 2007 год, когда проходили выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

Журналисты Псковской Ленты Новостей и их коллеги по работе в медиахолдинге «Гражданская пресса» в пресс-центре «Выборы-2007»

Перед стартом кампании был открыт пресс-центр ПЛН «Выборы — 2007», где проходили пресс-конференции, «круглые столы» и жаркие дискуссии по самым актуальным темам. К слову, та кампания по выборам регионального парламента была интересна еще и тем, что по ее итогам депутатом стал петербуржец Андрей Турчак, вскоре делегированный коллегами в Совет Федерации.

По словам членов команды сенатора-будущего псковского губернатора, для многих из них знакомство с новым регионом начиналось именно с ПЛН.

Сотрудники Псковской Ленты Новостей участвовали во всех значимых событиях, в том числе в столице. Как известно, вскоре после избрания Владимира Путина президентом России стало традицией проведение в Москве больших пресс-конференций главы государства. Журналисты ПЛН неоднократно становились участниками этих масштабных мероприятий, а в 2007-м в Кремле наш корреспондент Татьяна Борозденкова (Иванова) даже задала президенту важный вопрос.

  

Татьяна Борозденкова (Иванова) на пресс-конференции президента России Владимира Путина

Для того, чтобы обратить на себя внимание президента и его пресс-секретаря, ей пришлось изготавливать на месте мини-плакат со словом... «Водка». Объяснялось это тем, что сотрудница ПЛН собиралась спросить о госмонополии на оборот алкоголя. Неожиданный ход сработал: Татьяне удалось привлечь внимание к проблеме, президент ответил ей - и, возможно, именно этот вопрос от ПЛН повлиял в дальнейшем на корректировку государственной политики в данной сфере.

Так появился стиль

Псковская Лента Новостей шагала в ногу со временем — осваивала новые формы и выступала первопроходцем. Причем, не только на своих страницах, но и в публичной сфере — например, в 2008-м редакция учредила ежегодную премию в области бизнеса и достижений в общественной сфере Status Media.

 

Проводившаяся под девизом «Лучшие достойны признания», она стала первой независимой общественной премией в Псковской области. Кстати, как и во многом другом, конкуренты вскоре скопировали эту премию — надо ли говорить, что выполненные подражателями клоны практически всегда проигрывают оригиналу.

С ростом популярности социальных сетей Псковская Лента Новостей начала уделять серьезное внимание работе в этом направлении — именно тогда у ПЛН появились первые подписчики в сетях, а сегодня их только в сети «ВКонтакте» уже больше ста тысяч! Системный и креативный подход, прямой диалог с читателями, использование интерактивных форм и предоставление возможности свободно высказывать свое мнение на форумах приносили результат — популярность издания и его посещаемость неуклонно росли.

Если прежде ПЛН конкурировала за лидерство, периодически меняясь позициями с другим СМИ, то во второй половине 2000-х Псковская Лента Новостей уверенно вышла на первое место в псковском сегменте рунета и до сих пор остается самым посещаемым сайтом нашего региона.

По данному показателю большинство масс-медиа Псковской области в то время стали уступать ПЛН в пять и более раз. Эта тенденция сохраняется уже без малого двадцать лет.

Важно отметить, что во второй половине нулевых всё более четким становился собственный уникальный стиль Псковской Ленты Новостей. Внешне это выразилось в редизайне сайта, ставшего более функциональным, а содержательно Псковская Лента Новостей превратилась в полноценный интернет-портал и открытую площадку для свободных дискуссий - место встречи известных публицистов, политиков, общественных деятелей, придерживающихся самых разных взглядов.

Ветер перемен

Любопытно, что описываемая в этом материале пятилетка стала единственной за четверть века, когда главой государства в России был избран не Владимир Путин. В 2008-м на выборах победил Дмитрий Медведев, визит которого еще в статусе первого вице-премьера ПЛН подробно освещала годом ранее.

Дмитрий Медведев в ходе визита в Псковскую область в феврале 2007 года. Журналисты ПЛН подробно информировали читателей о поездке по региону участника «гонки преемников» и будущего президента

А уже в 2009-м новый президент принял отставку псковского губернатора Михаила Кузнецова и назначил врио главы региона Андрея Турчака. Со сменой руководства новые подходы провозглашались едва ли не во всем — начиная с бюджетной политики и грандиозных проектов, призванных обратить внимание на регион в федеральном центре (например, «Всероссийская масленица» в Пскове и постановка «Бориса Годунова» в стенах псковского Кремля) и заканчивая форматом взаимодействия региональной власти со СМИ. Именно тогда появилась практика проведения «встреч без галстуков», постоянными участниками которых были журналисты ПЛН.

Журналисты региональных СМИ в неформальной обстановке общаются «без галстуков» с губернатором Андреем Турчаком. Ни одна из таких встреч не обходилась без вопросов ПЛН на актуальные темы

Освещая происходившие перемены, Псковская Лента Новостей менялась и сама. Во второй половине 2009-го руководителем медиахолдинга «Гражданская пресса», в который входит ПЛН, стал экс-руководитель областного управления по информационной политике и связям с общественностью Максим Костиков, ранее работавший редактором объединенной редакции Псковской Ленты Новостей и газеты «Панорама», а также главным редактором информационно-аналитического бюллетеня «Прагматика» и газеты «Московский комсомолец в Пскове и Великих Луках». Приход на пост руководителя «Гражданской прессы» опытного и креативного медиаменеджера ознаменовался серьезными изменениями в работе входящих в холдинг СМИ. В тот период Псковская Лента Новостей поставила задачу не только сохранять позиции лидера информационного пространства, но и формировать повестку, находиться в центре внимания, влиять на общественно-политическую жизнь региона.

С 2009 года активно заработал постоянно действующий Общественный пресс-центр ПЛН. Следует напомнить, что на протяжении десятилетий псковские журналисты были лишены возможности регулярно собираться в одном месте и встречаться там с «героями дня» - политиками, общественниками, деятелями культуры и искусства, спортсменами. Иными словами, в регионе не существовало постоянно действующего пресс-центра, который был бы своеобразной точкой притяжения представителей пишущего цеха и их коллег из теле- и радиокомпаний. В 2009 году такой общественный пресс-центр под эгидой Псковской Ленты Новостей был создан. За полтора десятилетия существования пресс-центра (ныне объединенного со студией радио «ПЛН FM») проведены сотни пресс-конференций и круглых столов.

Среди участников прошедших мероприятий в пресс-центре ПЛН - известные политики и руководители органов власти, общественные деятели, представители культуры и научного сообщества, бизнесмены.

Параллельно редакция начала развивать и многие другие направления. Так, в январе 2010 года был открыт первый отдельный тематический проект. В дальнейшим появился целый ряд таких проектов. В работе редакции происходили и другие изменения. При этом ПЛН стала куда оперативней чем прежде. Один из первых примеров этого был продемонстрирован, увы, при обстоятельствах, которых лучше не было бы вовсе — в апреле 2010-го горели древние башни Псковского кремля.

К пожару в Псковском кремле в апреле 2010 года было приковано внимание всей России. Читатели со всей страны узнавали подробности происшествия со страниц ПЛН

Псковская Лента Новостей освещала происходившее поздним вечером и ночью «ЧП российского масштаба» в режиме реального времени, что для псковских масс-медиа того времени было непривычным и даже, можно сказать, новым словом. В дальнейшем это постоянное стремление давать читателю информацию фактически в формате прямого эфира станет нормой — сначала для ПЛН, а потом и для всех остальных интернет-СМИ региона.

Своеобразную заключительную черту под стартовым этапом в жизни ПЛН подвело празднование 10-летия издания. Яркая и душевная вечеринка прошла в конце 2010 года и собрала порядка ста друзей и партнеров Псковской Ленты Новостей. Среди них были ведущие псковские политики, общественники, предприниматели, руководители пресс-служб ведомств, с которыми редакция во главе с вернувшимся на «капитанский мостик» Алексеем Голубевым активно сотрудничала.

 

Руководители Пскова Иван Цецерский и Наталия Соколова отметили заслуги ПЛН в освещении работы гордумы, напомнив, что журналисты неоднократно становились победителями конкурса среди СМИ. В рамках праздничного мероприятия выпускающий редактор ПЛН Марина Кулешова, а также корреспонденты Татьяна Иванова, Денис Бахтин и Светлана Синцова были награждены Почетными грамотами главы Пскова. Глава городской администрации Петр Слепченко признался, что свой рабочий день начинает с просмотра Псковской Ленты Новостей, считая, что ее по уровню профессионализма на голову выше, чем СМИ других регионов. Начальник областного управления внутренней политики Роман Романов передал приветственный адрес от вице-губернатора Максима Жаворонкова, отметив, что ПЛН уже давно стала брендом. Общим в выступлениях гостей были пожелания дальнейшего развития и покорения новых профессиональных высот.

В истории Псковской Ленты Новостей наступал новый этап. Об особенностях этого периода и жизни региона в 2010-2015 годах речь пойдет в следующей публикации.

Продолжение следует

Источник: Псковская Лента Новостей
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