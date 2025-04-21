Общество

ПЛН-25. Миллениум

Накануне своего 25-летия Псковская Лента Новостей начинает серию публикаций о том, как в первую четверть XXI века менялась наша жизнь и какое отражение происходившие перемены находили на страницах ПЛН. Все эти годы первый региональный интернет-портал не только помогал читателям держать руку на пульсе событий, но и сам зачастую серьезно влиял на ход процессов. В ближайшие месяцы редакция обратится к ярким моментам прошлого и важным общественно-политическим явлениям. Сегодня мы начинаем, в центре внимания - «первая пятилетка» ПЛН, ведущей свою историю с 2000 года.

На рубеже тысячелетий

Буйное, бурное, крайне неспокойное время перемен - местами дикое и ужасное, а в чем-то прекрасное и очень интересное. Такими в памяти многих псковичей остались 1990-е и начало 2000-х годов. В тот период, на рубеже веков и даже тысячелетий, общественно-политическая жизнь в регионе была очень насыщенной. Образно говоря, она била ключом и сильно отличалась от того штиля, который мы наблюдаем в последние годы. Это было время острой политической конкуренции, выборов с непредсказуемым исходом и жестких информационных войн. Битвы за губернаторский пост, депутатские мандаты и кресла руководителей крупнейших муниципалитетов Псковской области вели различные группы, ориентированные на ведущих региональных политиков и крупных бизнесменов. Старожилы без труда вспомнят здесь имена Евгения Михайлова, Михаила Кузнецова, Виктора Бибикова, Михаила Брячака, Игоря Савицкого, Михаила Гавунаса, Михаила Хоронена и многих других активных участников политических процессов того времени. Все они боролись за власть, то противостоя друг другу, то вступая в тактические союзы и создавая предвыборные коалиции.

Встреча политиков и журналистов в пресс-центре «Выборы-2000»

Сейчас об этом уже мало кто помнит, но в те годы реальная политическая борьба, на которую многочисленные ресурсно обеспеченные персоны не жалели средств, способствовала и развитию медиарынка. СМИ в те годы появлялись как грибы после дождя, и практически все они были связаны с участниками политических битв. Традиционные и вновь созданные средства массовой информации активно участвовали в этих противостояниях - огромными тиражами перед выборами выходили бесплатные агитационно-пропагандистские издания (такие, например, как «Народная газета» и «Так надо!»), общественно-политические печатные СМИ выдавали на-гора тонны компромата в отношении политиков, а псковские телекомпании, за контроль над которыми постоянно велись споры (и дело доходило до штурмов телевидения), изобиловали зубодробительными передачами в жанре черного политического пиара, вроде программ «Черно-белое», «Псковское око» и других. На областном телевидении программы одних политиков сменяли других, зачастую на государственном ТВ губернатору доставалось не меньше, чем его оппонентам.

Сотрудники предвыборного штаба Евгения Михайлова - политтехнолог Игорь Ганжа и вице-губернатор Дмитрий Дервоед во время очередного «захвата» областного телевидения. 2000 год

Невероятно, но почти никаких ограничений в работе СМИ не было, всё делалось на грани, а то и за гранью фола. Молодежь тут спросит: куда же смотрел Роскомнадзор? Так не было никакого Роскомнадзора в то время вольницы и почти абсолютной журналистской свободы, когда в редакциях дышали полной грудью и чувствовали себя «четвертой властью». Происходившее тогда абсолютно не похоже на то, что мы наблюдаем в последние десятилетия. Именно в этих условиях и родилась Псковская Лента Новостей.

Факс уполномочен заменить

Что касается глобальной сети и электронных СМИ, то в те годы в Пскове предпринимались только первые попытки создания интернет-проектов: увы, весьма примитивных сайтов, агрегаторов новостей и политических ресурсов вроде небезызвестного «зеленого» сайта («Вся правда о Псковской области»). Однако говорить о серьезном влиянии таких интернет-ресурсов и, тем более, об их популярности у широкого круга читателей не приходилось. Компьютеры в то время были еще роскошью и редкостью (они стояли даже не в каждом кабинете Дома Советов), доступ к глобальной сети был всего у нескольких процентов жителей Псковской области, а, к примеру, сотрудники администрации Псковской области могли пользоваться интернетом строго в рамках установленного лимита - 10 минут в сутки. Надо ли пояснять, что столь привычных сейчас смартфонов с мобильным интернетом тогда, естественно, не было и в помине - до этого научно-техническому прогрессу еще было шагать и шагать, до первого этапа цифровой революции было очень далеко.

В таких условиях у одного из политтехнологов команды кандидата в губернаторы Михаила Кузнецова, Андрея Морозова, родилась идея создания первого в регионе интернет-СМИ.

Псковская Лента Новостей появилась перед губернаторскими выборами 2000 года - как проект одной из противоборствующих команд.

Поначалу из-за слабого распространения интернета и недостаточной компьютеризации региона свои сообщения редакции приходилось дублировать по факсу. В то, что у этой «первой ласточки» большое будущее, мало кто верил. Разве что те, кто стоял у истоков ПЛН и в отличие от других хорошо понимал: за интернетом будущее, формат потребления новостей в ближайшие годы изменится до неузнаваемости, а преимущество получит тот, кто предоставит читателю информацию оперативно, достоверно и желательно с эксклюзивными подробностями.

Поэтому уже с первых шагов Псковская Лента Новостей стремилась отличаться от других СМИ, освещая значимые события в общественно-политической жизни - будь то первый визит в Псков недавно избранного президентом Владимира Путина, памятные мероприятия в честь геройски погибших десантников 6-й роты или же острая политическая конкуренция и реальные битвы участников губернаторской кампании.

Первый редактор ПЛН Ирина Тихонова и мэр Пскова Михаил Хоронен

Первым редактором ПЛН была Ирина Тихонова, в то время возглавлявшая и газету «Панорама», а в дальнейшем ставшая руководителем «Псковской правды». Кстати, переход редакторов и сотрудников ПЛН на руководящие должности в «главную газету Псковской области» и в дальнейшем в государственный медиахолдинг Псковской области стал своего рода традицией: по этому пути прошли, например, главред ПЛН Александр Машкарин, обозреватель и бильд-редактор Сергей Васильев, журналист Светлана Прокопьева, в 2023 году признанная Минюстом иностранным агентом, а также выпускающий редактор Анна Спиридонова.

Пишем то, о чем другие боятся

В первые годы своей жизни Псковская Лента Новостей являлась СМИ с ярко выраженной политической составляющей. Она стремилась играть значимую роль в общественно-политическом процессе и занимала оппозиционную по отношению к региональному руководству позицию. Поэтому в структуре информационной ленты был определенный дисбаланс: политика и выборы превалировали над экономикой, культурой, городскими делами. Можно сказать, что издание в то время было политически ангажированным ресурсом.

ПЛН активно освещала избирательные марафоны, в том числе оказывала влияние на ход выборов депутатов областного Собрания 2002-го, настоящим открытием которых стало появление избирательного блока «Кузнецов, Полозов, Савицкий - вместе ради будущего».

Михаил Кузнецов, Борис Полозов и Игорь Савицкий - лидеры предвыборного объединения

Кстати говоря, это были последние региональные выборы, по итогам которых «партия власти» уступила первое место оппозиции. Отметим, что уже менее чем через три года после этого экс-депутат Государственной Думы Михаил Кузнецов был избран губернатором, а бывший вице-губернатор Борис Полозов возглавил областное Собрание депутатов.

В первые годы своего существования ПЛН воспринималась как оппозиционное СМИ, выступавшее против тогдашнего губернатора Евгения Михайлова (кстати, команда главы региона уже в 2001-м сделала клон Псковской Ленты Новостей - ПАИ, которое во многом повторяло ПЛН; с тех пор так и повелось: мы идем первыми, остальные копируют и подражают). С учетом этой оппозиционности к Псковской Ленте Новостей было весьма предвзятое отношение со стороны областного руководства.

Однако это не сильно мешало работе редакции, потому что власть тогда была достаточно бессильна перед СМИ. Сотрудники ПЛН проводили журналистские расследования, информировали читателей о резонансных уголовных делах, не боялись задавать чиновникам любого ранга острые вопросы - всё это для них было нормой. В новейшую историю псковской политики вошел, к примеру, такой эпизод.

Бывший полпред президента РФ в СЗФО Валентина Матвиенко в Пскове

Накануне празднования 1100-летия Пскова с открытием сразу двух памятников княгине Ольге и другими пафосными мероприятиями на пресс-конференции полпреда президента в СЗФО Валентины Матвиенко и псковского губернатора сотрудничавший с ПЛН Сергей Ермолаев задал острый вопрос на тему дотирования из областного бюджета алкогольного производства (в то время журналистов еще не заставляли согласовывать вопросы губернатору). И надо было видеть реакцию ошеломленной высокопоставленной чиновницы, которая призналась, что «впервые слышит о столь странном способе борьбы с алкоголизмом» и не может понять, как дотации из госбюджета идут частным предприятиям. Об этом потом писали многие федеральные СМИ, тема вызвала большой общественный резонанс и ударила по позициям регионального руководства.

Пройдя этап становления, ПЛН расширила рамки своей работы за пределы чисто информационного агентства.

Помимо новостных сообщений на сайте начали публиковаться авторские статьи из партнерских периодических изданий - газет «Панорама», «Так надо!», «Московский комсомолец в Пскове и Великих Луках» и информационно-аналитического журнала «Прагматика». С редакцией стали сотрудничать такие мэтры псковской журналистики, как Юрий Моисеенко, Юрий Степанов, Александр Донецкий.

Публицист Юрий Моисеенко, фотокорреспондент Тинч Рязанов и обозреватель Александр Донецкий

Достаточно быстро у интернет-издания появились постоянные читатели, в том числе из среды региональных политиков. Все они точно знали: журналисты ПЛН всегда в центре событий и готовы рассказать обо всем самом важном - и не только в жизни города и области, но и за их пределами.

Встреча в Пскове первого в истории региона олимпийского чемпиона Михаила Иванова

Так, например, в 2002-м, в год больших побед псковичей на международной арене - лыжника Михаила Иванова на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, а Оксаны Федоровой в финале конкурса «Мисс Вселенная» - ПЛН подробно рассказывала о достижениях земляков и том приеме, который им был устроен на родине.

Во время приездов на малую родину Оксана Федорова с удовольствием общалась с журналистами-земляками

Благодаря ежедневной работе и следованию принципу «Оперативно. Достоверно. Интересно» Псковская Лента Новостей стала поставщиком новостей для многих СМИ, в том числе ведущих федеральных, а также для тысяч читателей, живущих как в Псковской области, так и далеко за ее пределами.

Меняется всё в наш век перемен

С течением времени менялись запросы читательской аудитории. Коллективу ПЛН, в который в те годы входили Надежда Назаренко (главный редактор), Дарья Морозова, Анна Шаповаленко, Ольга Немцова и другие сотрудники, стало очевидно: мало сообщить читателю, что произошло и донести до него по горячим следам суть события. Важно рассказать, о том, как это было, почему стало возможным, к чему приведет. И желательно - с фотографиями. А еще - с рассказом очевидцев, свидетельствами участников событий, комментариями экспертов. Запрос читательской аудитории вкупе с желанием принципиально отличаться от других местных медиа предопределили переход информационного агентства в формат полноценной интернет-газеты. Привычными жанрами на ленте стали репортаж, интервью, проблемная статья и журналистские расследования (увы, этот жанр ныне почти забыт).

Недовольные смелыми публикациями ПЛН деятели много раз пытались судиться, однако, как правило, это заканчивалось для них абсолютно безрезультатно.

ПЛН образца 2004-2005 годов - это уже и соответствующая девизу «Полная картина жизни» лента новостей, и едкие фельетоны (да-да, можно было стебаться над чиновниками, партийными деятелями и прочими очень важными персонами), и яркие, полные иронии и сарказма, репортажи о политике, увы, уже ушедшего из жизни обозревателя и главного редактора ПЛН Алексея Голубева.

Политический обозреватель Алексей Голубев и экс-главный редактор газеты «Псковская правда» Владимир Васильев

Его материалы - это, можно сказать, летопись псковской политики того времени. А в ней чего только ни происходило! И серьезного, в том числе такого, что сейчас и не представить - например, гигантских, неконтролируемых властью конгрессов предпринимателей.

И комичного - вроде летающих по залу заседаний областного Собрания и разбивающихся на мелкие осколки стаканов. И даже трагического - как тут не вспомнить про череду заказных убийств, в том числе известных политиков - таких, как экс-депутат регионального парламента Алексей Большаков и бывший глава Локнянского района Леонид Волков, за организацию которого его предшественник Сергей Васильев получил длительный тюремный срок. Сегодня сложно представить, но ПЛН первой опубликовала фото еще не остывшего трупа предпринимателя, близкого к губернатору Евгению Михайлову, - журналисты оказались на месте преступления (заказное убийство) раньше правоохранительных органов.

Экс-вице-спикеры Псковского областного Собрания депутатов Михаил Гавунас, Валентин Каленский и Александр Христофоров

Скандалы, интриги расследования - это про псковский политический класс начала 2000-х. Так, летом 2004-го после грандиозного скандала председатель областного Собрания Юрий Шматов был смещен с должности в ходе беспрецедентной операции, инициированной руководством фракции «Единая Россия» и получившей резонанс даже в федеральных СМИ. Ни для кого не было секретом, что свои действия депутаты от «партии власти» согласовывали с действующим губернатором Евгением Михайловым, а «спецоперацией» руководил вице-спикер областного Собрания Михаил Гавунас, ныне живущий за границей и не так давно приговоренный на родине к длительному сроку заключения.

Сотрудники Псковской Ленты Новостей и их коллеги интервьюируют ушедшего в ходе политического кризиса на больничный Юрия Шматова. 2004 год

ПЛН - одно из немногих региональных СМИ, которые подробно освещали этот политический скандал. Именно тогда наблюдатели сделали вывод о политическом кризисе в Псковской области. Эти события во многом предопределили исход губернаторских выборов-2004, на которых действующий губернатор во втором туре проиграл своему сопернику - кандидату от объединенной оппозиции.

На страницах ПЛН в те годы нашло отражение множество курьезных моментов - таких, например, как открытие в Пскове самовольно установленного памятника Владимиру Путину напротив детской областной больницы. Или акция публичного стриптиза с участием девятнадцати полуобнаженных девушек у здания «Псковэнерго» под лозунгом «Господа, вы нас раздеваете!» и многих других. Эти яркие перформансы были частью политической игры и активно освещались ПЛН.

Таким образом, в конце 2004 - начале 2005 годов в истории Псковской области начиналась новая глава. Как начиналась она и в целом в российской политике: после теракта в Беслане Кремль под предлогом борьбы с терроризмом стал фактически назначать региональных глав, и выборы-2004 в Псковской области стали одними из последних в стране. Вкупе с другими изменениями, происходившими в рамках построения «вертикали власти», это означало: политика в регионах становится иной. На смену жесткой конкурентной борьбе и выборам с непредсказуемым исходом пришла «управляемая демократия». Кстати, один из первых, уже ничем незавуалированных, сигналов о том, что время стало иным и теперь всё по другому, последовал в 2004-м в ходе той самой губернаторской кампании. Отвечая на вопрос редактора работавшей в тандеме с ПЛН «Панорамы» Юрия Степанова, приехавший в Псков полпред президента в СЗФО Илья Клебанов без обиняков заявил: «Мы суду укажем жестко. Укажем и прокуратуре».

Экс-полпред президента РФ в СЗФО Илья Клебанов в Пскове

Это был уже совершенно недвусмысленный и четкий месседж от власти: время меняется, всем пора это понять и привыкать. А финалом этого периода стали последние грандиозные митинги в Псковской области - они были связаны с монетизацией льгот; тогда, в начале 2005-го несколько тысяч человек собрались на Октябрьском проспекте в районе Летнего сада.

Период для кого-то скандальной, для кого-то желанной политической вольницы и информационных войн уходил в историю. Иные времена настали и для средств массовой информации, в том числе для Псковской Ленты Новостей, для которой закончился первый период становления и взросления. Интернет-портал перестал быть оппозиционным ресурсом, стал более взвешенным, с освещением широкого спектра тем. Впрочем, это уже тема для отдельного обстоятельного разговора. Его мы поведем в следующей части нашего проекта, в которой речь пойдет о событиях и тенденциях во второй половине 2000-х.

Продолжение следует

Фото из архива Псковской Ленты Новостей