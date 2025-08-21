Общество

Двух пациентов в Пскове госпитализировали в стационар из-за укусов клещей

С 18 по 24 августа специалисты Псковской областной инфекционной клинической больницы исследовали 38 клещей, поступивших от местных жителей. Их количество оказалось на семь единиц больше, чем неделей ранее, сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице.

В частности, в Пскове исследовали 36 клещей, из них выявлена пораженность клещевыми инфекциями, опасными для человека:

клещевой вирусный энцефалит – 0,

иксодовый клещевой боррелиоз – 19,

моноцитарный эрлихиоз человека – 0,

гоанулоцитарный анаплазмоз человека - 0.

Шести пациентам ввели клещевой иммуноглобулин. Двоих госпитализировали в стационар с диагнозом «иксодовый клещевой боррелиоз».

В Великих Луках проверили 2 клеща, двум пациентам ввели клещевой иммуноглобулин.

В 2025 году в учреждении всего исследовали 1 725 клещей. Средний уровень пораженности паразитов клещевыми инфекциями составляет 22,4%.

По данным управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона от кровососущих пострадали 2 798 человек, в том числе 714 детей. В сравнении с прошлым периодом, количество обращений уменьшилось в 1,5 раза (с 67 до 44 человек).

Роспотребнадзор напоминает, что сдать клеща или кровь на исследование после укуса паразита можно в инфекционной больнице круглосуточно по адресам:

город Псков, улица Майора Доставалова, дом 14,

город Великие Луки, Октябрьский проспект, дом 127.

Уточнить информацию можно по телефону: