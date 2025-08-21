Общество

С начала сезона от клещей в Псковской области пострадали почти 2 800 человек

С 14 по 20 августа в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратились 44 человека, в том числе 13 детей. С начала сезона от клещей пострадали 2 798 человек, в том числе 714 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, лес, неорганизованные места отдыха.

По состоянию на 20 августа количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2 798 человек) на 14,2% меньше, в том числе детей (714) – на 10,2% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода).

За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 2 111 человек, в том числе детей – 612.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 3 048 клещей, из них снятых с пострадавших – 2 162 (за неделю 40), из природных биотопов – 886.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,1%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 22,54%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 0,16%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,21%.

В 2025 году зарегистрировано три случая клещевого вирусного энцефалита - у двоих взрослых и ребенка, пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых.

За январь-июль 2025 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 3 774 человека, в том числе 312 детей, ревакцинированы 2 067 человек, в том числе 100 детей.

Завершено проведение акарицидных обработок, обработано 675 га, в том числе в летних оздоровительных лагерях – 190 га.