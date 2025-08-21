Общество

«Единая Россия» проведет неделю приёмов псковичей по вопросам правовой поддержки

Проведение тематической недели приёмов по вопросам правовой поддержки запланировано в общественных приемных партии «Единая Россия» в Псковской области с 2 по 5 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Приёмы по вопросам правовой поддержки проведут депутаты всех уровней, а также представители профильных ведомств. Записаться на прием можно по телефону: +7 (8112) 66-25-12 (с 9.00 до 18.00).

График приёмов граждан в региональной общественной приёмной партии:

2 сентября с 10.00 до 12.00 - Ассоциация юристов России.

3 сентября с 10.00 до 12.00 - уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

4 сентября с 10.00 до 12.00 - специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

4 сентября с 15.00 до 17.00 - нотариус Ксения Маркова.

5 сентября с 10.00 до 12.00 - уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Напомним, общественные приемные партии «Единая Россия» регулярно проводят тематические недели по различным направлениям социальной политики, которые являются одним из ключевых направлений народной программы партии, для более эффективного решения проблем граждан. Одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также народной программы партии являются вопросы правовой поддержки граждан. Успешная реализация этого направления невозможна без обратной связи с населением.

Задать вопросы и записаться на прием можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева: +7(8112) 66-25-12.