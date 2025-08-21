«Гельдт» приглашает псковичек на осеннюю банную церемонию

В преддверии осеннего равноденствия псковская баня «Гельдт» приглашает девушек на уникальную церемонию «Двери в осень». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банном комплексе, мест остается все меньше.
Видео: Ресторанно-банный комплекс «Гельдт»
Как отметили в комплексе, в этот вечер гостьи смогут почувствовать глубокое расслабление, восстановить силы и прикоснуться к древним традициям оздоровления тела. Женщин ждёт мягкое парение, ароматные травы, медитация, мастер-класс и особый ритуал выкатывания солью — всё это в уютной атмосфере исторической бани.
Программа церемонии:
Это больше, чем просто баня — это бережная перезагрузка перед новым сезоном, глубокое восстановление и внимание к себе.
Стоимость одного билета – 6 000 рублей. Их можно приобрести на ресепшне бани «Гельдт». Адрес: улица Милицейская, дом 16. Количество мест ограничено.
Реклама. ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjcUQT6N