Общество

«Гельдт» приглашает псковичек на осеннюю банную церемонию

В преддверии осеннего равноденствия псковская баня «Гельдт» приглашает девушек на уникальную церемонию «Двери в осень». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банном комплексе, мест остается все меньше.

Видео: Ресторанно-банный комплекс «Гельдт»

Как отметили в комплексе, в этот вечер гостьи смогут почувствовать глубокое расслабление, восстановить силы и прикоснуться к древним традициям оздоровления тела. Женщин ждёт мягкое парение, ароматные травы, медитация, мастер-класс и особый ритуал выкатывания солью — всё это в уютной атмосфере исторической бани.



Программа церемонии:

Приветственное чаепитие;

Первый заход в парную: парение и медитация;

Перерыв с мастер-классом;

Второй заход: глубокий прогрев и выкатывание солью и травами;

Перерыв;

Третий заход: парение вениками;

Завершение церемонии.

Это больше, чем просто баня — это бережная перезагрузка перед новым сезоном, глубокое восстановление и внимание к себе.

Стоимость одного билета – 6 000 рублей. Их можно приобрести на ресепшне бани «Гельдт». Адрес: улица Милицейская, дом 16. Количество мест ограничено.

Реклама. ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjcUQT6N