Председатель и вице-спикер областного Собрания примут псковичей на этой неделе

Прием граждан депутатами Псковского областного Собрания состоится на этой неделе на площадке региональной общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева (город Псков, улица Гоголя, дом 9), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания
На этой неделе приёмы граждан проведут спикер Собрания Александр Котов, вице-спикер Игорь Дитрих и депутат Ирина Толмачева.
26 августа, во вторник, с 10:00 до 12:00 прием проведет Ирина Толмачева, единый избирательный округ.
27 августа, в среду, с 10:00 до 12:00 на вопросы псковичей ответит Игорь Дитрих, округ №11 (Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий округа).
28 августа, в четверг, с 10:00 до 12:00 прием осуществит Александр Котов, округ №8 (Дновский, Плюсский, Порховский и Стругокрасненский округа).
Записаться на приём можно по телефону: 8 (8112) 66-25-12. Если нет возможности прийти лично в региональную общественную приёмную партии «Единая Россия» по адресу: Псков, Гоголя, 9, можно получить консультацию в режиме онлайн.