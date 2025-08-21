Общество

Псковская область заняла 10 место в России по употреблению вина

Псковская область в 2025 году занимает 10 место в России по употреблению вина. Такие данные приводит «РБК Вино» на основе информации Росстата по численности населения регионов и базы ЕГАИС по продажам алкогольной продукции, которую передал один из производителей алкоголя. Ее достоверность подтвердили в двух профильных ассоциациях алкопроизводителя.

Потребление тихого и игристого вина в России крайне неоднородно. За семь месяцев 2025 в регионах-лидерах выпили почти 2,5 бутылки игристого и более шести бутылок тихого вина на человека. Эти показатели более чем в два раза превышают средние по России.

В среднем россиянин за семь месяцев 2025 года выпил чуть больше бутылки игристого вина (0,78 л на человека) и чуть больше трех бутылок тихого (2,2 л на человека). Это чуть меньше, чем в прошлом году, когда соответствующие показатели составляли 0,8 и 2,22 л на человека.

Лидер по потреблению тихого вина на человека — Республика Карелия. Показатель за семь месяцев 2025 года — 4,3 л, почти в два раза больше среднего по стране. Вообще Северо-Запад оказался главным потребителем вина. В топ-10 также вошли Ленинградская область (4), Ненецкий автономный округ (3,9), Санкт-Петербург (3,7), Мурманская (3,6), Калининградская (3,5), Архангельская (3,4), Псковская (3,1) области. Кроме того, в топ-10 присутствуют Московская (3,7) и Ярославская (3,3) области. Москва с показателем 2,9 л вина на человека за семь месяцев занимает только 15-ю строчку рейтинга.