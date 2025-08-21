Общество

В конкурсе «Молодой профсоюзный лидер 2025» в Псковской области задействуют наставников, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе по итогам очередного заседания Президиума Псковского областного совета профессиональных союзов, которое состоялось сегодня, 26 августа.

Фото: Псковский облсовпроф

«Утверждено положение о проведении регионального этапа конкурса "Молодой профсоюзный лидер 2025" с участием наставников. Важной особенностью конкурса в этом году станет участие наставников, что поможет передать ценный опыт новым участникам», - рассказали в облсовпрофе.

В центре внимания заседания были и другие вопросы, в частности, подготовка к Всемирному дню действий «За достойный труд!». Дан старт подготовке мероприятий профсоюзов региона, которые пройдут в рамках этой международной акции.

Состоялось обновление состава в трёхсторонней комиссии. Утверждён новый состав представителей Псковского облсовпрофа в трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как заметили в профсоюзной организации, это ключевая площадка для отстаивания интересов работников.

Также утверждена квота на обучение членов профсоюзов по охране труда за счёт средств облсовпрофа.

В повестке дня был рассмотрен еще ряд хозяйственных и имущественных вопросов деятельности профобъединения, по всем было принято единогласное решение. «Благодарим всех членов Президиума за рабочую дискуссию, конструктивный подход и достигнутый результат! Работаем дальше!» - отмечает по итогу лидер псковских профсоюзов Игорь Иванов.