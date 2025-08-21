Общество

Семь молодых педагогов пришли работать в школы Псковского района

Семь молодых педагогов пришли работать в школы Псковского района. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте» по итогам августовского педсовета в преддверии нового учебного года. Глава уточнила что на встрече не только подвели итоги минувшего учебного года, который по результатам итоговых испытаний школьников был достаточно успешным, но и наметили планы на предстоящий период.

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Поблагодарила педагогов и руководителей образовательных учреждений за профессионализм и вклад в развитие нашего будущего, ведь наши дети – это и есть наше будущее. И от их знаний, умений и воспитания зависит развитие нашей малой Родины и всей страны», - написала Наталья Федорова.

Тепло поприветствовали семь молодых педагогов – тех, для кого предстоящий год станет первым шагом в профессии. С первым опытом поздравили и отметили тех, кто уже отработал первый в своей жизни педагогический год. С особым уважением за многолетний труд и самоотдачу поблагодарили педагогов, отдавших профессии 40 лет своей жизни, поделилась глава района.

Кроме того, отметили коллективы образовательных учреждений, которые успешно реализовали крупные ремонты в рамках подготовки к новому учебному году. Наталья Федорова напомнила, что в текущем сезоне на эти цели из районного бюджета выделено более 60 млн рублей: важно было качественно и в срок выполнить все запланированные мероприятия.

Подвели итоги спартакиады школ района – помимо кубков и грамот вручили учащимся образовательных учреждений комплекты спортивной формы в новом дизайне.

В рамках педсовета прошли тематические секции для директоров (начальник отдела аккредитации и государственной итоговой аттестации обучающихся министерства образования Псковской области Андрей Дмитриев пояснил нововведения в законодательстве), уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова по теме работы с детьми в кризисных ситуациях, также состоялись секции для учителей-предметников.

«Желаю коллегам успешного нового 2026/26 учебного года!» - заключила Наталья Федорова.