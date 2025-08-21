Псковcкая обл.
Общество

День российского кино отмечают 27 августа

27.08.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

27 августа в России отмечается День российского кино — праздник профессиональных кинематографистов и всех, кто поддерживает и любит российское кино. Он установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».

Фильм «Непридуманные истории. Псковская область» показали в Доме молодежи. ФОТО : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Свою историю этот праздник ведет со времен Октябрьской революции 1917 года, когда руководство молодой советской республики, понимая всю важность развития кинематографа, как мощного инструмента пропаганды революционных идей, решило «взять кинематограф в свои руки».

В связи с этим, 27 августа 1919 года был издан Декрет Совета Народных комиссаров (Совнаркома) о национализации кинодела в стране. С этого времени вся фото– и кинематографическая промышленность и торговля перешла в ведение Народного комиссариата просвещения, возглавлявшегося Анатолием Луначарским. В память об этом событии дата 27 августа и стала считаться Днем Советского кино, позднее — Днем кино России, а в настоящее время — Днем российского кино.

С самого начала кинофильмам придавали очень большое значение в идеологическом воспитании людей. Всем известна ставшая крылатой фраза В.И. Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино», пишет calend.ru.

«Кино» в переводе с греческого означает «двигаю», «двигаюсь». Родоначальниками кино считают братьев Люмьер, их первый публичный киносеанс прошел в декабре 1895 года в Париже, на бульваре Капуцинок.

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего 7 минут.

В 1910-х годах русские мастера режиссуры, среди которых — Владимир Гардин, Яков Протазанов, Евгений Бауэр, Александр Ханжонков и другие, создали яркий жанровый кинематограф, где были и экранизации русской классики, и детективы, и мелодрамы, и военно-приключенческие ленты. Звездами экрана тех лет были — Вера Холодная, Иван Мозжухин, Владимир Максимов.

Одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в золотой фонд советского и мирового кинематографа, стала советская лента «Броненосец Потемкин». Этот знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна вышел на экраны в 1926 году.

Любимый многими поколениями фильм «Чапаев» братьев Васильевых был снят в 1934 году. На I Международном Московском кинофестивале в 1935 году, председателем жюри которого был Сергей Эйзенштейн, создатели «Чапаева» получили первую премию.

С тех пор кинопроизводство претерпело масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от кинопленок до цифрового кинематографа со спецэффектами, компьютерной графикой, 3D-технологиями и т.д.

Ежегодно в СССР снималось до 200 художественных лент, а посещаемость кинозалов в стране была одной из самых высоких в мире. И хотя в 1990-е годы, после распада СССР и в силу экономического кризиса в стране финансирование российского кино практически прекратилось, но уже в 2000-х годах на экране появилось большое количество произведений высокого качества, авторами которых становились как признанные мастера российского кино, так и новые талантливые кинематографисты. Именно в этот период российское кино сформировалось как индустрия, а российские кинематографисты получили широкое международное признание, став лауреатами различных престижных кинофорумов. И сегодня они продолжают радовать зрителей новыми качественными работами, а господдержка отечественной киноиндустрии открывает новые возможности для начинающих талантливых кинематографистов.

Как известно, фильмы бывают разных жанров: научные, документальные, публицистические, художественные, анимационные. По всему миру проводится много кинофестивалей: Московский Международный кинофестиваль, Каннский кинофестиваль, Венецианский международный кинофестиваль, «Берлинале», «Оскар» и другие. В России также проходит немало региональных и общероссийских кинофестивалей, смотров и недель кино, которые позволяют познакомить зрителей с новинками отечественного кинематографа и открыть новые таланты.

В честь же праздника во многих российских городах проходят кинопоказы, кинофорумы, встречи с актерами и режиссерами, разнообразные мастер-классы, тематические выставки, фестивали и акции, среди которых ставшая уже очень популярной «Ночь в кино».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
