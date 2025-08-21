Общество

65% псковичей поддерживают идею полного запрета вейпов - опрос

Большинство псковичей (65%) поддерживает идею полного запрета продажи вейпов, инициированную нижегородским губернатором и одобренную президентом. Против запрета выступает лишь 13% респондентов, еще 13% относятся к инициативе безразлично. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Среди женщин запрет поддерживают 70%, тогда как среди мужчин — 60%.

Уровень поддержки усиливается с возрастом: согласны с президентом и нижегородским губернатором 56% респондентов младше 35 лет, 67% опрошенных 35—45 лет и 73% граждан 45 лет и старше.

Респонденты с высшим образованием поддерживают запрет заметно чаще тех, у кого среднее профессиональное.

Наличие детей является одним из самых сильных факторов, влияющих на отношение к запрету. Среди респондентов, у которых есть дети, число поддерживающих инициативу достигает 72%. Среди бездетных граждан эта цифра значительно ниже — 58%.