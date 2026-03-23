 
Общество

Субботник по очистке территории возле городского пляжа состоится в Великих Луках

Депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков приглашает великолучан принять участие в субботнике по уборке территории, ведущей к городскому пляжу, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Мероприятие состоится 26 марта в 16:00. Сбор участников — в 15:50 на парковке пляжа.

Весь необходимый инвентарь будет предоставлен организаторами.

«Присоединяйтесь к общей работе по благоустройству нашего города! Вместе мы сделаем территорию у пляжа ещё чище и комфортнее для отдыха. Будем рады видеть каждого неравнодушного жителя!» - отметили в администрации.

Напомним, сегодня в Великих Луках стартовал месячник по благоустройству.

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

