Общество

Елена Тимашова работает на форуме местного самоуправления в Архангельске

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова работает на форуме местного самоуправления в Архангельске. Об этом она пишет в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Елена Тимашова / «ВКонтакте»

Форум местного самоуправления «На местах.РФ» собрал активных жителей, муниципальных служащих, глав муниципалитетов, депутатов всех уровней публичной власти, руководителей органов государственной власти Северо-Запада России для того, чтобы обсудить дальнейшие действия по развитию и поддержке ТОСов в новых условиях, продиктованных федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

На форуме обсуждают, как будут дальше работать ТОСы; какие формы можно использовать, чтобы вовлечь в общественную деятельность молодежь; как информационно поддержать активистов, чтобы люди чувствовали, что они не одиноки, что у них есть поддержка на муниципальном, на региональном и на федеральном уровне.

«Всё, что мы сегодня услышали, все интересные практики обязательно обсудим на нашей встрече, которую мы проведем в конце этого года. А обсудить есть что, и немало. Потому что все наши проекты, которые реализуются, вместе, без сомнения, ждёт успех», - пишет Елена Тимашова.