Общество

Торжественный прием в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа

Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа в зале событий и торжеств «1888» в «Квартале Мейера» в Пскове.

Псковская Лента Новостей вот уже 25 лет формирует полную картину жизни региона и по праву считается лидером информационного пространства Псковской области.

10 лет назад Псковская Лента Новостей отмечала свое 15-летие в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Тогда вниманию гостей праздника мы представили радиоспектакль «15 лет ПЛН».

В этот раз празднование Псковской Ленты Новостей пройдет в форме медиабрифинга.

На мероприятие приглашены руководители органов государственной власти и местного самоуправления, лидеры политических партий, депутаты, представители регионального бизнеса, общественных организаций, деятели культуры и спорта.

Музыкальным сопровождением вечера станет джазовый квинтет Софьи Шустровой из Санкт-Петербурга.

Ранее в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей состоялся детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, а также накануне Дня города ПЛН подарила жителям областного центра яркий праздник с поднятием в небо аэростата в парке Строителей.