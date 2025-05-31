Общество

Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН

Солнечный парк Строителей в Пскове 31 мая преобразился, наполнившись искрящимся смехом, детской радостью и яркими красками в честь праздника, посвященного Дню защиты детей и 25-летию Псковской Ленты Новостей. Мероприятие посетили более пяти тысяч человек. Приглашаем вас окунуться в атмосферу праздника в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Толпы нетерпеливо ожидающих гостей заполонили пространство вокруг парка. Родители вели за руки маленьких непосед, жаждущих познакомиться с любимыми героями сказок и мультфильмов, постичь тайны творчества и почувствовать настоящую свободу, пробуя силы в приключениях и соревнованиях.

Торжественная церемония открытия состоялась ровно в двенадцать часов дня, зазвучала музыка. Первым делом гостей порадовал музыкальный коллектив Псковской музыкальной школы, исполнители которого подготовили запоминающийся танец, зарядивший позитивом весь последующий день. Воспитанники школы продолжали представлять свои номера на протяжении всего праздника.

Сразу же после выступления зрители погрузились в атмосферу настоящей ярмарки развлечений. Повсюду царили шум, гам и атмосфера всеобщего счастья. Детей встречали дружелюбные аниматоры из коллектива «Смайлик-ShoW», чьи костюмы героев мультфильмов, игровых персонажей и современного блогера Влада А4 мгновенно привлекли внимание малышей.

Главным хитом программы стали выступления дрессированных собак от команды «Счастливые псы». Эти пушистые артисты в течение всего праздника исполняли серию номеров, а публика восхищённо аплодировала. Дрессированные собаки показали свое умение выполнять команды и ориентироваться по запаху.

Какой праздник в 21-м веке без технологий? Конкуренцию за детское внимание хвостатым составил робопес, который смог показать, что выполняет команды не хуже настоящих животных. Однако на соревновании по исполнению команд уступил звание «лучшего друга человека» своим пушистым сородичам.

Родители также получили шанс стать участниками радостного праздника, ведь организаторы и партнеры предложили розыгрыш ценных подарков за участие в конкурсах. Среди призов были сертификаты на лечение и диагностику в клинике «Здоровый ребёнок», путёвка на базу отдыха «Озерная», термосы, пауэрбанки, а также фирменные футболки от Псковской Ленты Новостей. Каждый участник конкурсной программы не остался без внимания. Помимо этого, на празднике бесплатно сварили более 500 чашек кофе.

Настоящей находкой оказалась зона творческого развития от «КофеШколы». Юные таланты раскрывали свои скрытые возможности, участвуя в ярких мастерских рисования и лепки, овладевали секретами иллюстрирования своей любимой компьютерной игры Roblox, знакомились с технологиями дополненной реальности, оживляя персонажей прямо на экране смартфона.

Какой праздник без танцев? В другой стороне площадки царила атмосфера танцевальных баттлов. Аниматоры вместе с детьми исполняли трендовые танцы под современную музыку и предлагали каждому желающему продемонстрировать свои умения.

Активисты молодежной организации «Фабрика предпринимательства» устроили потрясающий приключенческий квест «Золото сенсея», полный загадок и испытаний, развивая детские способности и способствуя сплочению семей.

«Мы обучаем навыкам финансовой грамотности, бизнес-образования, дети создают свои стартапы, зарабатывают деньги. Сегодня мы на празднике приглашали ребят поучаствовать в финансовом квесте "Золото Сенсея", где они смогли пройти разные испытания, заработать денежки, обменять их на памятные призы. Отрадно, что в честь Дня защиты детей в городе организуются подобные мероприятия, которые способствуют развитию детей. На них ребята могут познакомиться с разнообразными развлечениями и образовательными программами, которые доступны в городе. Мы благодарим Псковскую Ленту Новостей за организацию и возможность дать детям те знания, которые пригодятся им в будущем», - сказала руководитель проекта детской развивающей школы «Фабрика предпринимательства» Наталья Грудько.

Ещё одним развлечением стала зона виртуальных путешествий от клуба Portal VR, позволяющая маленьким участникам ненадолго оказаться в фантастическом мире, наполненном удивительными открытиями и впечатлениями.

Отдельного внимания заслуживает проект «Скобариада — спорт для всех», разработанный молодежным движением «Союз студенческих отрядов». Здесь взрослые и дети состязались в старинных русских играх, переживая эмоции настоящих спортивных соревнований и узнавая больше о национальных традициях и истории родного края.

А в палатке клиники «Псковдент» специалисты провели познавательные семинары и конкурсы, рассказав родителям и детям о важном в уходе за зубами и ротовой полостью. Полученные знания сопровождались ценными подарками и яркими эмоциями.

«Мы впервые принимаем участие в мероприятии такого масштаба. Мы часто выступали спонсорами, но чтобы обеспечить площадку — это впервые. Поэтому мы очень благодарны за такой опыт. Мы рады, что мы прикасаемся к празднику, который приурочен ко Дню защиты детей, потому что дети — это наше будущее. Мы ответственны за то, чтобы вокруг царили красота, улыбки и радость. И праздник дарит нам всё это. Благодарим организаторов за приглашение. В свою очередь мы хотим подарить много положительных эмоций: конкурсы и аквагрим. Мы хотим, чтобы дети немного познакомились со стоматологией. Мы провели познавательные лекции на тему ухода за зубами, кариеса и бактерий. Мы адаптируем информацию под возрастную группу детей, чтобы им было интересно и понятно», - рассказала представитель клиники «Псковдент» Екатерина Семенова.

На площадке «Псковдент» работала станция аквагрима, где юные псковичи могли украсить себя яркими рисунками. Мастера создавали настоящие произведения искусства на лицах детей, превращая их в сказочных героев, животных или даже в известных персонажей. Каждый ребенок мог выбрать свой образ и почувствовать себя звездой на этом празднике.

Благодаря инициативе компании «Ростелеком» на площадке рассказали и о безопасности в интернете. Гости узнали правила безопасного пользования сетью, приняли участие в игре «Безопасный интернет». А после все участники игровой партии получили игру в подарок.

Одной из фишек праздника стало оснащение специальной системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Это позволило организовать оригинальную фотосессию, в ходе которой тот самый счастливый обладатель 25-й запечатленной улыбки удостоился особого подарка от партнёров праздника.

«Мы, несомненно, счастливы быть здесь. Псковская Лента Новостей — наши давние друзья и партнеры. Мы, конечно, поздравляем вас с этой красивой датой. Желаем, чтобы вы работали еще 25 лет, еще 25 лет и еще 25 лет. Мы обязательно будем с вами продолжать сотрудничать, потому что вы надежные партнеры. Праздник, несомненно, имеет колоссальное значение. Уже завтра 1 июня — День защиты детей. Это всегда ассоциируется с радостью, с летом, с каникулами. И не зря существует фраза, что дети — это цветы жизни. Дети — это наше будущее, и задача взрослых — сеять эти семена, которые прорастут в прекрасные цветы. Поэтому очень важно вкладываться в детские развлечения, дарить им радость, дарить им смех, дарить им улыбки. Также необходимо уделять внимание образованию, поскольку оно является фундаментом для каждого человека, который в будущем принесёт пользу не только детям, но и взрослым», - рассказала пресс-секретарь филиала в Новгородской и Псковской области ПАО «Ростелеком» Светлана Мубаракшина.

Обладателем 25-й улыбки стала псковичка Светлана, которая пришла на мероприятие со своей подругой и детьми. Девушка получила специальный подарок от компании «Ростелеком».

Псковская Лента Новостей также не могла отпустить гостей без специальных призов. В течение всего праздника псковичи могли попытать удачу в лототроне. На станции «КофеШколы» раздавали купоны, которые необходимо было закинуть в общую коробку. Счастливчики были отобраны профессиональной рукой выпускающего редактора ПЛН. Разыгрывались три суперприза: наушники, Smart-часы и умная колонка «Салют».

И конечно, любой хороший праздник заканчивается сладко! Замечательно завершить день помогли добрые друзья бренда «Прасковья Молочкова», одарившие каждого ребёнка щедрым набором сладких подарков и шариков, чтобы память о чудесном дне осталась надолго.

Но настоящим финалом праздника стал общий флешмоб, ставший символом единства, радости и настоящего семейного счастья. Дети и родители собрались вместе, двигаясь в ритме общей мелодии.

Напомним, еще неделю будет продолжаться конкурс на лучшую фотографию с праздника «Все лучшее — детям!». Маленьким посетителям и их родителям мы предлагаем делиться своими снимками в специальном альбоме группы Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте». Победитель получит умные часы.

Весь день на территории парка звучали лозунги «Всё лучшее — детям!» и «ПЛН — полная картина жизни», создавая атмосферу света, радости и истинного человеческого тепла. Эти слоганы, произнесённые десятки раз, проникли глубоко в души присутствующих, став символом праздника и выражением вечной истины: самые лучшие вещи предназначены именно для наших детей, чтобы они росли здоровыми, сильными и счастливыми.

Такой вот тёплый, радостный и волнующий праздник подарил детям и взрослым яркие впечатления, которые останутся в памяти навсегда. Пусть эта встреча ещё долго согревает сердце теплотой и напоминает нам о ценности простых радостей, свободы и крепкой семьи.

Олесия Кривченкова

Праздник «Все лучшее — детям!» – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также ПЛН благодарит официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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