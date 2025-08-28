Общество

Первый заместитель министра транспорта РФ оценил развитие аэропорта Пскова

Первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов посетил аэропорт имени Княгини Ольги в Пскове 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

О состоянии вокзальной площади заместителю министра рассказал глава города Пскова Борис Елкин: «Благодаря поддержке министерства 300 миллионов было выделено из федерального бюджета, мы смогли обновить площадь у аэропорта. Одна из улиц теперь стала односторонней. Это позволило обеспечить тротуарами частный сектор. Выезд теперь в другую сторону».

На вопрос заместителя министра о планах сделать в аэропорту платную парковку градоначальник ответил, что таких планов нет.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о планах построить дополнительный терминальный комплекс Псковского международного аэропорта, чтобы разделить потоки и впоследствии увеличить пассажиропоток.

«Мы обновили стойки регистрации, подтянулись и инвесторы, открыли здесь кафе. Есть общий зал, есть небольшой VIP-зал», — сказал губернатор.

Валентин Иванов ответил, что, учитывая постоянный рост пассажиропотока на протяжении последних лет, эти планы осуществимы.

«Я посмотрел развитие в динамике. В 2024 году в аэропорту пассажиропоток увеличился на 7%, плюс еще 5% рост в этом году. Тенденция действительно хорошая. Модернизацию надо ускорять», — сказал Валентин Иванов.

Напомним, до 2028-2029 года запланировано выполнить строительство терминала прилёта, модернизацию существующего терминального комплекса.