Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вакансии в «Россетях»
Господин Рейтингомер
Мошенники под видом операторов
музыкальный вечер на террасе «Покровского»
Бизнес В Великих Луках
Псковская область 80-летие Победы
Легким десертам — легкая сметана
80 лет качества Реставрационных мастерских
островичи шагают в будущее
Псков Летние террасы
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Новая жизнь Овсища
Комфортные и безопасные
Лев в клетке
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
 
 
 
ещё Туризм 09.07.2025 14:000 Новый бутик-отель в Печорах планируют достроить в 2028 году 11.07.2025 09:010 Строительство терминала прилёта в псковском аэропорту планируют завершить к 2029 году 09.07.2025 14:130 Первыми пассажирами судна «Иния» в Пскове стали многодетные семьи 09.07.2025 14:000 Новый бутик-отель в Печорах планируют достроить в 2028 году 09.07.2025 08:000 Судно «Иния» выходит на экскурсионные маршруты в Псковской области 04.07.2025 16:120 В ВТБ определили самые дорогие и любимые места летнего отдыха россиян
 
 
 
Самое популярное 09.07.2025 23:040 Последствия шторма в Псковской и Витебской областях. ФОТО 07.07.2025 10:143 Главврач Псковской городской поликлиники уходит с должности 06.07.2025 17:046 Мобильный интернет на территории Пскова отсутствует практически повсеместно 10.07.2025 10:360 Скончался оператор ГТРК «Псков» Максим Лебедев 06.07.2025 15:100 На территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Строительство терминала прилёта в псковском аэропорту планируют завершить к 2029 году

11.07.2025 09:01|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем, темой которой стали перспективы развития аэропорта имени княгини Ольги в Пскове. Подробности беседы опубликованы в официальном Telegram-канале главы региона.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Директор отметил, что несмотря на экономические сложности, аэропорту удается поддерживать стабильный пассажиропоток. Основной целью на ближайшее будущее объявлено создание удобной и современной инфраструктуры.

До 2028-2029 года запланировано выполнить строительство терминала прилёта, модернизацию существующего терминального комплекса. Уже определена подрядная организация, которая приступила к строительно-монтажным работам по возведению отдельного терминала прибытия. Работы будут вестись на территории аэропорта, после чего перейдут на прилегающие территории, запланировано благоустройство.

В ходе встречи участники сосредоточились на обсуждении предстоящей модернизации гражданской части аэродрома. Проект, который уже завершён, направлен на государственную экспертизу.

«Всё это заложено в проектных решениях. Проект буквально на днях заходит в Главгосэкспертизу. Мы сделали более грамотные проектные решения, которые без потери площадей, без потери эффективности позволили вписаться в те лимиты, которые были выделены государством. В результате мы осенью получим заключение Главгосэкспертизы, у нас будет на руках проект реконструкции аэродрома. С учётом небольшого достаточно объёма работ хотели уж плоскостные точки точно сделать за один сезон. Мы по терминальному комплексу нашли подрядчика, который обещает нам до конца года построить терминал, максимум, что останется на благоустройство на весенне-летний период. Такого же нам нужно найти на реконструкцию аэродрома», – подчеркнул Евгениий Янкилевич.

В ходе рабочего совещания были рассмотрены меры по поддержанию и расширению сети регулярных пассажирских маршрутов, а также по запуску новых направлений. Со стороны региона будет оказана вся необходимая помощь, включая субсидирование рейсов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Почувствовали ли вы резкое ухудшение качества жизни в последнее время?
В опросе приняло участие 360 человек
11.07.2025, 09:380 Трамп анонсировал важное заявление по России на 14 июля 11.07.2025, 09:150 Аналитики назвали траты на образ жениха и невесты 11.07.2025, 09:010 Строительство терминала прилёта в псковском аэропорту планируют завершить к 2029 году 11.07.2025, 09:000 Запишитесь на тест-драйв и получите персональные условия на покупку нового Changan
11.07.2025, 08:400 Семьи с одним ребенком стали в 23 раза чаще тратить маткапитал 11.07.2025, 08:200 Около 60 тысяч рублей выманил мошенник у несовершеннолетнего псковича под предлогом покупки игровой валюты 11.07.2025, 08:000 Губернатор Псковской области поддержал создание центра обработки данных в ОЭЗ «Моглино» 11.07.2025, 07:300 В РПЦ предложили укрываться от жары в храмах
11.07.2025, 07:000 Всемирный день шоколада отмечают 11 июля 10.07.2025, 22:120 В Пскове водитель Opel «загнал» на газон Ford. ФОТО 10.07.2025, 22:000 Почему у человека могут быть холодные руки и ноги, рассказал терапевт 10.07.2025, 22:000 Видеофакт: энергетики убрали 1170 деревьев после урагана в Псковской и Новгородской области
10.07.2025, 21:400 На нескольких остановках Псковской области установили освещение 10.07.2025, 21:200 Интерактив: Футбол в Дендропарке 10.07.2025, 21:000 Глава Псковского района посетила фермерское хозяйство в Логозовской волости 10.07.2025, 20:400 Пушкиногорский район отметит 81-ую годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
10.07.2025, 20:200 На трёх участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 11 июля 10.07.2025, 20:000 В результате очередного рейда в Пскове выявили трёх бывших мигрантов, уклоняющихся от исполнения воинского долга 10.07.2025, 19:400 Гдов уступил в борьбе за звание столицы «Серебряного ожерелья России» 10.07.2025, 19:200 В деревне Полибино Великолукского района пострадало 25 домов из-за непогоды
10.07.2025, 19:000 «Три мудреца»: Время потерпеть? ВИДЕО 10.07.2025, 19:000 Мужчину обвиняют в убийстве великолучанина, совершенное более 28 лет назад 10.07.2025, 18:400 В результате столкновения трёх автомобилей на трассе «Псков» пострадали четыре человека 10.07.2025, 18:200 Житель Великих Лук похитил запасные части для техники на сумму более 220 тысяч рублей
10.07.2025, 18:160 «Беседка»: «Битва жизни» на сцене Псковского театра драмы. ВИДЕО 10.07.2025, 18:130 X Спартакиада пенсионеров Псковской области состоится в конце августа 10.07.2025, 18:090 Роспотребнадзор снял с продажи 95 кг сосисок в Псковской области 10.07.2025, 18:000 СОБЫТИЕ: Как ярмарки помогают псковским фермерам
10.07.2025, 18:000 Сотрудница музея-заповедника «Изборск» вышла замуж на свадебном фестивале в Москве 10.07.2025, 17:570 Чемпионат по спортивному ориентированию проходит на пустошкинской базе отдыха «Алоль» 10.07.2025, 17:540 Режиссёр Андрей Гончаров: Встречаться с новыми театрами — это вызов 10.07.2025, 17:510 Надо ли платить за газ, если не живешь в квартире, ответили псковичам
10.07.2025, 17:480 Первый этап чемпионата МВД РФ по служебно-прикладным видам спорта прошел в Псковской области 10.07.2025, 17:470 Порядок расчета арендной платы за муниципальные земельные участки обновили псковские депутаты 10.07.2025, 17:350 Пропавший в Пскове мужчина объявлен в федеральный розыск 10.07.2025, 17:270 Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей
10.07.2025, 17:120 Интерактив: Ямы по «пузо» 10.07.2025, 17:060 Удвоены расходы на горячее питание для малообеспеченных студентов псковских колледжей 10.07.2025, 16:560 Бронепробег «Дорога мужества» прибыл в Псков 10.07.2025, 16:520 Наталья Бармина заняла пост замминистра культуры Псковской области
10.07.2025, 16:470 Квест по Псковскому кремлю «Ключи от города» пройдет 26 июля 10.07.2025, 16:420 Псковские депутаты утвердили изменения в закон об областном бюджете 10.07.2025, 16:350 После затяжных дождей в Псковской области продолжают падать аистиные гнёзда 10.07.2025, 16:280 Я не противник современных технологий в театре — режиссёр Андрей Гончаров
10.07.2025, 16:240 Проект о налоговых льготах для ресурсных центров добровольчества отклонили псковские депутаты 10.07.2025, 16:194 Обжалованию подлежит 10.07.2025, 16:180 К фрезерованию дорог приступили на улицах Максима Горького и Некрасова в Пскове 10.07.2025, 16:170 Требования для принятия на муниципальную службу участников СВО упросили в Псковской области
10.07.2025, 16:140 После торнадо около 9,5 тысячи жителей Псковской области остаются без электричества 10.07.2025, 16:110 Мошенники обманули псковичей, представившись правоохранителями 10.07.2025, 16:060 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 11 июля 10.07.2025, 15:590 По 19 из 25 госпрограмм Псковской области достигнуты результаты выше запланированных
10.07.2025, 15:470 Подворье «Птичий дворик» ищет опекуна для волчицы Готы 10.07.2025, 15:430 Режим «Повышенная готовность» объявлен на территории Новоржевского округа 10.07.2025, 15:420 Псковские депутаты признали утратившей силу статью закона о местном референдуме 10.07.2025, 15:330 В спектакле псковского театра «Битва жизни» важна фигура отца – режиссер
10.07.2025, 15:270 Волонтеры «Единой России» устраняют последствия урагана в великолукской деревне Полибино 10.07.2025, 15:250 Идею повысить штрафы за навязывание платных услуг гражданам поддержали псковские депутаты 10.07.2025, 15:090 Форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» проходит в Пскове 10.07.2025, 15:070 Законопроект о запрете нецензурной лексики среди детей отклонили псковские депутаты
10.07.2025, 14:520 Прощание с оператором ГТРК «Псков» Максимом Лебедевым состоится 12 июля 10.07.2025, 14:490 Депутаты обновили границы участков мировых судей в Великих Луках 10.07.2025, 14:420 Одиннадцать региональных памятных дат и праздничных дней установлено в Псковской области 10.07.2025, 14:380 Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения жителя Порхова двумя приезжими
10.07.2025, 14:360 Псковские депутаты утвердили изменения в закон о пожарной безопасности 10.07.2025, 14:330 В Псковской области создадут государственное юридическое бюро 10.07.2025, 14:310 Полицейский помог мужчине выбраться из задымленной квартиры в Пыталово 10.07.2025, 14:280 Прошлогодний бюджет территориального ФОМС исполнен с профицитом
10.07.2025, 14:260 Редкий портрет представят на выставке в псковском музее 10.07.2025, 14:200 Доходная часть областного бюджета за 2024 год исполнена на 102% 10.07.2025, 14:190 Литовские истребители НАТО привели в боевую готовность из-за неопознанного летательного аппарата 10.07.2025, 14:170 Двух мировых судей назначили в Псковской области
10.07.2025, 14:140 Омбудсмены Дмитрий Шахов и Наталия Соколова переизбраны на новый срок полномочий 10.07.2025, 14:040 «Оленье полнолуние» смогут увидеть псковичи 10 июля 10.07.2025, 14:020 Игорь Дитрих: Сделан первый шаг навстречу ожиданиям населения и депутатов по реорганизации больниц 10.07.2025, 13:530 МегаФон открыл новые дата-центры на Урале и в Центральной России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru