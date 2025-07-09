Туризм

Строительство терминала прилёта в псковском аэропорту планируют завершить к 2029 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем, темой которой стали перспективы развития аэропорта имени княгини Ольги в Пскове. Подробности беседы опубликованы в официальном Telegram-канале главы региона.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Директор отметил, что несмотря на экономические сложности, аэропорту удается поддерживать стабильный пассажиропоток. Основной целью на ближайшее будущее объявлено создание удобной и современной инфраструктуры.

До 2028-2029 года запланировано выполнить строительство терминала прилёта, модернизацию существующего терминального комплекса. Уже определена подрядная организация, которая приступила к строительно-монтажным работам по возведению отдельного терминала прибытия. Работы будут вестись на территории аэропорта, после чего перейдут на прилегающие территории, запланировано благоустройство.

В ходе встречи участники сосредоточились на обсуждении предстоящей модернизации гражданской части аэродрома. Проект, который уже завершён, направлен на государственную экспертизу.

«Всё это заложено в проектных решениях. Проект буквально на днях заходит в Главгосэкспертизу. Мы сделали более грамотные проектные решения, которые без потери площадей, без потери эффективности позволили вписаться в те лимиты, которые были выделены государством. В результате мы осенью получим заключение Главгосэкспертизы, у нас будет на руках проект реконструкции аэродрома. С учётом небольшого достаточно объёма работ хотели уж плоскостные точки точно сделать за один сезон. Мы по терминальному комплексу нашли подрядчика, который обещает нам до конца года построить терминал, максимум, что останется на благоустройство на весенне-летний период. Такого же нам нужно найти на реконструкцию аэродрома», – подчеркнул Евгениий Янкилевич.

В ходе рабочего совещания были рассмотрены меры по поддержанию и расширению сети регулярных пассажирских маршрутов, а также по запуску новых направлений. Со стороны региона будет оказана вся необходимая помощь, включая субсидирование рейсов.