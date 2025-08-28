Общество

Сотрудники УИС в Пскове посетили праздничный молебен в память о преподобном Пимене Угрешском

В преддверии празднования Дня памяти преподобного Пимена Угрешского – небесного покровителя сотрудников уголовно-исполнительной системы, в храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана с Примостья города Пскова состоялся молебен при участии руководящего состава, сотрудников и ветеранов УИС Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Богослужение возглавил помощник начальника УФСИН России по Псковской области по организации работы с верующими, руководитель отдела по тюремному служению Псковской епархии иерей Михаил Федоров. В своем вступительном слове он подчеркнул важность духовного осмысления служения тех, кто стоит на страже законности и правопорядка, и призвал всегда руководствоваться в работе милосердием и справедливостью.

«Обращение к преподобному Пимену Угрешскому, который сам прошел путь заключенного и стал образцом смирения и веры, особенно важно для всех нас. Его пример вдохновляет на терпение, мужество и несение своего креста, а его молитвенное предстательство помогает в нелегком деле служения обществу, – отметил по окончании молебна отец Михаил.