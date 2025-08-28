Антона Долгорукова рекомендовали на пост судьи Великолукского городского суда

Заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось 29 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.
Квалификационная коллегия судей дала рекомендации следующим кандидатам:
- на должность судьи Великолукского городского суда без ограничения срока полномочий рекомендовали Антона Долгорукова;
- на должность судьи Арбитражного суда Псковской области без ограничения срока полномочий рекомендовали Екатерину Зотову;
- на должность мирового судьи судебного участка №13 в границах административно-территориальной единицы «Печорский район» без ограничения срока полномочий рекомендовали Ирину Белоногову;
- на должность мирового судьи судебного участка №4 в границах административно-территориальной единицы «Дедовичский район» на трехлетний срок полномочий рекомендовали Виктора Иванова.