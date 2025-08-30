Общество

Ученые заметили опасную область на Солнце, развернувшуюся в сторону Земли

Активная область 4197 на Солнце, которая, по данным учёных, накопила значительное количество энергии, но так и не произвела ни одной мощной вспышки, направлена в сторону Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Активная область 4197, быстрый рост и исключительные размеры которой привлекают к себе сейчас внимание всех мировых центров космической погоды, вышла сегодня ночью на центральный солнечный меридиан, то есть точно на линию Солнце-Земля, и в ближайшие двое суток будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за всё время своего существования», - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что активной области была присвоена категория Beta-Gamma-Delta, которая говорит о высшем уровне размера и сложности, который только может иметь группа пятен на Солнце.

Учёные подчеркнули, что, несмотря на огромные запасы энергии, пока в области не было зафиксировано ни одной значимой вспышки. При этом наблюдается лишь интенсивный разогрев окружающей короны, в результате чего тепловое излучение последней за последние несколько дней выросло в 3-5 раз.

«Всё это создает впечатление системного процесса накопления энергии, часто предшествующего особенно крупным солнечным вспышкам. Так это или нет, можно только догадываться, так как основная вспышечная энергия в короне накапливается в виде электрических токов, которые недоступны современным средствам наблюдения», - объяснили в Лаборатории.

Там рассказали, что мировые агентства выставили максимальные за это лето вероятности вспышек высшего балла X, по некоторым оценкам они достают 60-80%, пишет РИА Новости.