Общество

Фотофакт: Восемь аистов на одной ветке запечатлели в Дедовичском районе

Восемь аистов на одной ветке запечатлела очевидица в Дедовичском районе, сообщается в группе «Белый аист в России» в соцсети «ВКонтакте».

«Дело к осени. По вечерам, на высоких деревьях или столбах можно наблюдать редкое зрелище - много-много аистов собирается на ночлег на безопасной высоте. Днем летят, ночью, все вместе где-то подальше от наземных хищников набираются сил для следующего отрезка пути. Восемь аистов на одной ели насчитала Марина Осипова в Дедовичском районе Псковской области. И еще трое на крыше соседнего здания», - говорится в сообщении.

Аисты улетают на юг на зимовку в конце августа или начале сентября. Молодые аисты улетают первыми, а взрослые — несколько позже. Они ориентируются на погоду и свои инстинкты, поэтому дата отлёта может незначительно варьироваться в разные годы