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Психолог объяснил эффект «я это знал заранее» после произошедшего события

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После того как событие произошло, человеку часто кажется, что он его предвидел. Основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д.Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин объяснил 6 июня «Известиям», что мозг пересобирает картину прошлого, выделяя детали, которые подтверждают финал, и незаметно стирая противоречащие.

Изображение создано нейроьсетью

По словам эксперта, «после расставания, провала проекта, неожиданного предательства или резкого поворота событий человек часто произносит: «я ведь знал, что так будет». Причина кроется в том, что мозг стремится к порядку и не любит хаоса, достраивая причинно-следственные связи. Это создает иллюзию внутреннего контроля и ощущение, будто мы лучше управляли ситуацией, чем на самом деле.

«Когда всё складывается удачно, эйфория от результата затмевает все сложности и препятствия, которые были на пути. Мы с легкостью забываем о сомнениях, неудачах и трудностях, ведь остается только позитивный итог. И тогда мы уверенно заявляем: «Я шел напролом, и всё получилось!» Мозг как будто стирает всё лишнее, оставляя лишь удобную версию прошлого», — заявил Дмитрий Ягудин.

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