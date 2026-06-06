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Кардиолог раскрыл главное заблуждение россиян об аритмии

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Большинство россиян недооценивают опасность аритмии. Об этом 6 июня завил кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» Евгений Кокин.

Изображение создано нейросетью

«Только трое из десяти опрошенных россиян называют аритмию прямой угрозой жизни. Опасность при этом реальна — нарушение ритма связано почти с четырьмя из десяти смертей от инсульта и примерно с тремя из десяти случаев инфаркта, поскольку оно резко увеличивает нагрузку на сердце и мозг», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Кроме того, кардиолог рассказал, что, по информации Министерства здравоохранения, в России около 2,3 млн человек живут с диагнозом «мерцающая аритмия». По его словам, большинство из пациентов не осознают реальную опасность этой болезни.

Врач также добавил, что аритмия в России ежегодно становится причиной более 300 тыс. смертей. При этом почти треть из них — это люди в возрасте от 30 до 64 лет.

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