Учения по недопущению прорыва диверсионных групп провели в Печорском округе

Очередные межведомственные учения с участием отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» организовали в Печорском округе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал
Согласно легенде, пограничники, сотрудники спецподразделений Росгвардии при поддержке группы дружинников должны были не допустить прорыв диверсионно-разведывательных формирований через государственную границу.
Участники занятия устроили засаду на наиболее вероятных путях выдвижения противника, а затем мероприятия по поиску и ликвидации диверсионных формирований.
«Обстановка требует от нас мобильности, готовности и, самое главное, слаженных совместных действий. Все структуры – Правительство Псковской области, муниципальная власть, специальные ведомства, "Дружина" – понимают, что надо делать в определённых ситуациях», - рассказал Михаил Ведерников.
Губернатор пояснил, что задача таких совместных учений – отработать межведомственное взаимодействие, посмотреть, где есть слабые моменты, которые ещё требуют доработки.
«Благодарю всех, кто был задействован в проведении тактико-специального занятия. Подобные мероприятия будем и дальше проводить регулярно», - заключил глава региона.