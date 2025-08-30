Общество

В России число мошенничеств с использованием мессенджеров выросло на треть

Мошенники все чаще стали использовать мессенджеры в своей преступной деятельности, сообщили в пресс-центре МВД на запрос агентства.

«При совершении ИКТ-преступлений на 2,2% возросло использование злоумышленниками сети Интернет (355 тыс. 182), на 35% - средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеры). Таких преступлений - 162 тыс. 318», - уточнили в министерстве.

С помощью мессенджеров совершено больше мошенничеств, чем с помощью методов социальной инженерии, хотя их использование значительно возросло. «На 85% выросло использование методов социальной инженерии (таких преступлений 129 тыс. 006)», - сообщили в МВД. Всего в январе-июле 2025 года зарегистрировано 424,9 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

В МВД ранее дали рекомендации: не выполнять просьбы и указания от неизвестных лиц, которые пытаются выйти на контакт и втереться в доверие. При подозрительных контактах рекомендуют сразу прерывать разговор, советуют в ведомстве, пишет ТАСС.