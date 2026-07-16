Почти 100 т заражённых яблок из Молдовы обеззаразят в Псковской области

В Псковской области выявили пять партий молдавских яблок, зараженных карантинным заболеванием, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

На складе временного хранения должностные лица управления Россельхознадзора при карантинном фитосанитарном контроле обнаружили в пяти импортных партиях свежих яблок весом 98,9 тонн признаки заражения продукции опасным карантинным объектом.

Фрукты были выращены в Республике Молдова.

В Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели лабораторные исследования, по результатам которых в плодах было подтверждено наличие карантинного объекта – западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

В целях недопущения распространения карантинного объекта на таможенной территории стран Евразийского экономического союза выпуск фруктов запрещен. Партии яблок подлежат обеззараживанию.