Общество

Большинство россиян поддержали обучение школьников использованию ИИ — опрос

Идею обучать детей школьного возраста грамотному и этичному использованию искусственного интеллекта поддержали 71% россиян, следует из опроса*, проведенного ВТБ. По мнению участников исследования, применение ИИ в учебном процессе помогает формировать у школьников современные компетенции: цифровую грамотность, умение анализировать и обобщать информацию, а также такие качества, как ответственность за результат и критическое мышление.

Лишь 6% респондентов полагают, что школьники могут изучать взаимодействие с искусственным интеллектом самостоятельно, но единого мнения по поводу того, как должно проходить обучение работе с ИИ в школах, нет. Более трети опрошенных (34%) считают, что изучение должно быть интегрировано в существующие предметы, четверть (24%) выступают за введение отдельной дисциплины, а еще 22% высказались за формат факультативных занятий.

Наиболее перспективным направлением использования искусственного интеллекта в школах россияне считают автоматизацию рутинных задач учителей — такой вариант отметили 42% опрошенных. Среди других направлений: помощь ученикам в поиске информации (41%), создание интерактивных уроков и образовательных игр (40%). 36% респондентов поддержали возможность применения ИИ для анализа успеваемости учеников, 34% — в роли «цифрового репетитора», а 33% — для проверки домашних и контрольных работ. 16% участников исследования считают, что ИИ в школьной системе лучше не использовать.

Почти половина россиян (46%) положительно относятся к использованию искусственного интеллекта при выполнении школьниками домашних заданий. 22% уверены, что применение ИИ может мешать развитию навыков и самостоятельности, тогда как 23% считают, что все зависит от подхода к его использованию.

Большинство респондентов подчеркивают важность не только самого обучения, но и формирования культуры ответственного использования технологий. 83% россиян считают важным, чтобы в школах детям объясняли правила безопасного обращения с искусственным интеллектом и защиты личных данных.

«Наш опрос показал, что ИИ воспринимается обществом как практический инструмент, в том числе и в сфере образования. Он способен снять с педагогов часть рутинной нагрузки, помочь детям в учебе и сделать уроки более увлекательными. Пользователи ожидают, что вместе с новыми возможностями будет формироваться культура ответственного использования ИИ. Развитие технологий должно идти так, чтобы приносить реальную пользу и соответствовать общественным запросам в сфере безопасности», — сообщил Максим Коновалихин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа данных и моделирования.

*Всероссийский опрос ВТБ проводился в августе 2025 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением от 100 тыс. жителей и выше.