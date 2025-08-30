Общество

В Госдуме напомнили о мерах поддержки одиноких пенсионеров

Для одиноких пенсионеров РФ государство предусматривает различные специальные меры поддержки. Об этом 1 сентября сообщил член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин.

«Для одиноких пенсионеров в возрасте 70 лет предусмотрена в зависимости от региона 50-процентная компенсация взносов на капремонт, а после достижения 80 лет — 100-процентная. Это существенная поддержка, которая позволяет снизить финансовую нагрузку на их бюджет», — рассказал он в беседе с RT.

Помимо этого, во многих регионах России одиноких пенсионеров освобождают от оплаты вывоза мусора и других коммунальных услуг. Также для них предусмотрена помощь социальных работников, оказывающих поддержку в быту, покупке продуктов и других ежедневных делах.