Представительство Информационного центра СК РФ создали в Псковской области

В следственном управлении СК России по Псковской области создано представительство Информационного центра СК РФ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, представительства в регионах создаются по поручению главы СК Александра Бастрыкина.

Фото: ИЦ СУ СК России по Псковской области

Основной задачей Информационного центра СУ СК России по Псковской области будет «обеспечение эффективного и оперативного взаимодействия между гражданами и следственными органами через официальные электронные каналы связи, а также телефонные линии».

Ответственным за реализацию инициативы по линии Информационного центра СК России в региональном следственном управлении СК России назначен старший лейтенант юстиции Антон Быков. С 2022 года он проходит службу в органах Следственного комитета России.

«Антон Дмитриевич имеет опыт по расследованию различной категории уголовных дел, в том числе социальной направленности. До назначения на должность инспектора по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи состоял в должности старшего следователя в территориальном следственном отделе. В период следственной работы в его должностные обязанности входило осуществление доследственных проверок, производство предварительного следствия, выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, а также работа с различными социальными проблемами граждан», - рассказали в СУ СК.

Официальный аккаунт Информационного центра СУ СК России по Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» доступен по ссылке. Уже сейчас здесь можно ⁠направить обращение или сообщение о возможном нарушении закона; ⁠задать интересующий вопрос и получить актуальную и достоверную информацию о работе регионального следственного управления. Также доступна для обращений официальная страница инспектора по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи в социальной сети.

На сегодняшний день должности инспектора по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи введены и в ряде других следственных управлений субъектов Российской Федерации.