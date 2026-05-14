Россиянам разрешили перерабатывать в два раза больше

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект об увеличении предельной продолжительности сверхурочной работы в два раза — со 120 до 240 часов в год.

Изменения вносятся в статью 99 Трудового кодекса РФ. Отмечается, что продолжительность сверхурочной работы в течение суток не должна превышать четырех часов.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что работать сверхурочно ради дополнительного заработка готовы 90 процентов россиян. Кроме того, инициатива позволит закрыть потребность в почти 49 тысячах рабочих мест в ряде отраслей.

Для некоторых категорий работников лимит переработок остался прежним — 120 часов в год. Это касается некоторых сотрудников государственных и муниципальных учреждений и работников с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4.

Пенсионеров и предпенсионеров, а также работников с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2 можно привлекать к сверхурочной работе сверх 120 часов в год только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые два часа и в двойном — за следующие два, а начиная с 121-го часа — в двойном размере за каждый час. По желанию работник может получить вместо повышенной оплаты дополнительное время для отдыха, пишет «РИА Новости».

Сотрудники, работающие сверхурочно более 120 часов в год, имеют право на один выходной в год для прохождения диспансеризации.

Законопроект также устанавливает и другие правила. Так, запрещается отзывать из отпуска работников вредных производств, за исключением случаев, когда их присутствие необходимо для предотвращения катастрофы или ликвидации ее последствий. При этом часы работы оплачиваются не менее чем в двойном размере.

Для малого бизнеса увеличивается с 35 до 70 человек предельная численность работников, с которыми можно заключать срочные трудовые договоры.

Еще одно нововведение расширяет перечень оснований для увольнения в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей.

Если работник подал заявление о переходе на неполный рабочий день, то работодатель должен решить этот вопрос в течение пяти рабочих дней.