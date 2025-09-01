Псковcкая обл.
Общество

К 1 сентября через границу в Псковской области в РФ ввезли 54,7 млн срезанных цветов

01.09.2025 20:10|ПсковКомментариев: 0

К 1 сентября на территорию Псковской области под контролем Россельхознадзора поступило более 50 млн свежих цветов и декоративной зелени. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора, в преддверии Дня знаний традиционно увеличивается грузопоток цветочной продукции, поступающей из Латвии, Литвы и Турции в Российскую Федерацию через пункты пропуска, расположенные в регионе. 

Фотографии: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

За август инспекторы управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 54,7 млн штук срезанных цветов, происхождением из 28 стран мира, что на 84% больше по объёму, чем за аналогичный период прошлого года. 

Ввезенный объем импортных партий тюльпанов, роз, гвоздик, хризантем, альстромерий, гипсофил, гербер и ирисов был выращен в Нидерландах, Эквадоре, Колумбии, Кении, Израиле.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 29 августа с начала 2025 года через Псковскую область на территорию страны было ввезено 500 млн штук свежих цветов, что в 1,2 раза больше, чем в 2024 году (405 млн штук).

Все партии цветов, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям ЕЭАС, отправили в адреса получателей.

Источник: Псковская Лента Новостей
